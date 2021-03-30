Реальный эксклюзив. В Беларусь привезли пока единственный экземпляр нового Genesis GV80. Что за он?

Источник материала: Tut.by

Корейский автомобиль за 63 тысячи евро? Вполне возможно, если речь идет о марке Genesis. В Беларусь привезли первый экземпляр новейшего кроссовера Genesis GV80, а AUTO.TUT.BY получил возможность познакомиться с пока еще эксклюзивной машиной. Стоит ли корейский премиум таких денег?





Из Hyundai — в князи

Что за марка такая — Genesis? По сути — это люксовое подразделение всем знакомого Hyundai. В 2004 году корейский автопроизводитель решил выйти в новый для себя сегмент с премиальным седаном. За три года в разработку вложили более 500 млн долларов. И в 2008 году представили модель Hyundai Genesis. В свое время автомобиль продавался и в Беларуси официальным дилером. Но наибольшим спросом седан пользовался в США. Также на его платформе выпускалось двухдверное купе. Еще раньше, в 1999 году, на рынок вышел представительский седан Hyundai Equus, который продержался на конвейере до 2009 года.



Кроссовер Genesis GV80 построен на платформе седана G80

В 2015 году Genesis выделили в отдельную марку. На рынок вышли два седана — G80 вместо прежнего Hyundai Genesis и G90, который стал заменой модели Equus. А вот герой сегодняшнего обзора появился на рынке в январе 2020 года. Потому что в премиальном сегменте нынче без кроссовера никуда.

А это точно премиум?



Оптика здесь полностью светодиодная

Первую машину в Беларусь привезла компания CAR4YOU.BY Вживую Genesis GV80 выглядит просто монументально. И кажется исполинским, хотя на самом деле по габаритам он похож на BMW X5. Он даже на пару сантиметров длиннее, но чуть ниже. Поэтому кажется вытянутым и стремительным. Возможно, дизайн придется по вкусу не каждому, но в оригинальности Genesis не откажешь. Разве что значок подозрительно напоминает одну известную британскую марку еще более премиальных авто. Но, поверьте, на Genesis GV80 обернутся на улице — уж больно привлекает внимание.

В Беларусь привезли версию с 3-литровым дизельным двигателем и полным приводом. В базе Genesis GV80 — строго заднеприводный. И это необычное предложение в классе.



В отделке используются дорогие материалы — натуральная кожа, алюминий, дерево

Двери тяжелые, с двойными уплотнителями. Чтобы ее закрыть — нужно приложить солидное усилие. Но доводчиков нет даже в качестве опции. В салоне сразу привлекает внимание «неформатный» дисплей мультимедийной системы с диагональю 14,5 дюйма. Экран шикарный — отличная графика и высокая четкость. Он сенсорный, при этом на центральном тоннеле есть еще и «шайба» управления с сенсорной площадкой для рукописного ввода. Селектор трансмиссии тоже выполнен в виде «шайбы».





Панель приборов в этом экземпляре виртуальная, но это опция. В «базе» идут аналоговые шкалы. Интересно выглядит двухспицевое рулевое колесо, хотя владельцев Mercedes S-класса W222 им не удивишь.





Посадка за рулем удобная, кресла скорее комфортные, чем спортивные. Сзади тоже удобно — места хватает с запасом. Есть отдельный блок управления климат-контролем и два порта для зарядки мобильных телефонов — причем не новомодные USB Type C, а самые обычные.



Багажник вместительный, но дверь нельзя открыть бесконтактным способом

Багажник открывается нажатием кнопки, а вот бесконтактной системы открытия, как у конкурентов, нет. Махать ногами под задним бампером бесполезно.

При беглом знакомстве Genesis GV80 впечатляет. В нем нет показной роскоши, но в целом все сделано на очень хорошем уровне — начиная от качества материалов и заканчивая дизайнерскими ходами.



При включении заднего хода на асфальт проецируется вот такая «разметка»

Жаль, провести хотя бы короткий тест-драйв не удалось. Возможно, сделаем это позже. А пока заметим, что для Genesis GV80 не предусмотрено пневмоподвески. Есть только электронно-управляемые амортизаторы, которые могут работать в режимах от комфортного до спортивного. Кстати, на задней оси установлен дифференциал повышенного трения с электронным управлением. Это должно положительно сказаться на управляемости. А для проходимости (если владелец вдруг надумает соваться на бездорожье) здесь есть клиренс 205 мм.

Первый ввезенный в Беларусь Genesis GV80 стоил 63 400 евро. Список оснащения занимает две страницы, но это еще не топовая комплектация, стоимость которой немного переваливает за 70 тысяч евро.



Атмосферная подсветка может менять цвет

Коротко пробежимся по наиболее интересным функциям. Здесь есть система автоматического аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и начала движения, бортовой видеорегистратор с камерами спереди и сзади, система кругового обзора, мониторинг состояния водителя, премиальная стереосистема Lexicon с 18 динамиками, проектор показаний на лобовое стекло. По части оснащения Genesis мало в чем уступает конкурентам, если забыть про указанные выше доводчики дверей, бесконтактное открывание багажника и пневмоподвеску.





При желании можно найти и во внешности, и в интерьере черты сходства с другими премиальными марками, но этим сейчас никого не удивишь. Но после беглого знакомства хочется сказать только одну фразу: «Кажется, это топ за свои деньги».

Genesis GV80 в деталях



Задний правый пассажир может «подвинуть» того, кто сидит спереди



Большая часть кнопок климат-контроля — сенсорные



На экран можно вывести картинку с камином, а в динамиках будет звучать потрескивание дров



У задних пассажиров отдельный блок управления климатом



Это «шайбой» выбираются режимы езды



А это стильный селектор режимов трансмиссии