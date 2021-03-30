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У кроссовера Toyota Yaris Cross появилась «приключенческая» версия

30.03.2021 09:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый субкомпактный кроссовер Yaris Cross компания Toyota впервые показала весной прошлого года. Продажи новинки уже начались в Японии, а до европейского рынка Yaris Cross доберется с задержкой — но зато с новыми вариантами исполнения.


Первый из них — Yaris Cross с приставкой Adventure, который от исходного кроссовера отличается более «внедорожным» обликом. Переоформленные бамперы у новой версии получили защитные накладки серебристого цвета, на крыше появились релинги (также серебристые), установлены черные 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.



В салоне Yaris Cross Adventure — частичная отделка сидений кожей, декоративные вставки под «рояльный лак», черная обивка потолка и прочий мелкий декор. Еще более богатым оказывается оснащение Yaris Cross Premiere — причем такая комплектация будет доступна покупателям в течение года с момента рыночного дебюта. В «базе» для нее заявлены двухцветная окраска кузова, кожаные сиденья, проекционный дисплей и задняя дверь с электроприводом и датчиком движения (для открытия достаточно провести ногой под бампером).


Напомним, что Yaris Cross представляет собой отдельную модель на базе нового Yaris, с которым «паркетник» делит платформу GA-B (одна из разновидностей модульной архитектуры TNGA для маленьких автомобилей). Среди конкурентов значится, например, Nissan Juke.


В Европе на первых порах будет доступна только гибридная модификация Yaris Cross с 116-сильной бензоэлектрической установкой (1,5-литровый мотор, электродвигатель и вариатор). Также за доплату предусмотрен полный привод — в этом случае на задней оси установлен отдельный электродвигатель.


Производство Yaris Cross для европейского рынка налаживается на заводе Toyota во французском Валансьене. Прием заказов начнется этой весной, но у дилеров товарные машины появятся не раньше осени.

 
 
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Субкомпактный кроссовер Yaris Cross компания Toyota впервые показала весной прошлого года. Продажи новинки уже начались в Японии, а до европейского рынка Yaris Cross доберется...
 
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