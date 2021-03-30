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Только посмотрите на эти морды! Как домашние питомцы «оправдываются» за свои проступки
Источник материала: Tut.by
Наши любимые домашние питомцы нередко устраивают различные проделки в виде содранных обоев или пожеванной мебели. Они никак не могут оправдаться за содеянное, поэтому пускают в ход различные реакции: кто-то тут же начинает строить виноватую мордочку, а кто-то надеется, что ему всё сойдет с лап, если он будет вести себя как ни в чем не бывало. И мы, конечно же, им всё прощаем,
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Наши питомцы нередко устраивают различные проделки в виде содранных обоев или пожеванной мебели. Но мы им всё прощаем.
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