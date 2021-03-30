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«Стрелять по зеркалам». В Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов»

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу.

Постановление трех ведомств № 2/6/2 от 25 марта опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после официального опубликования, сообщает REFORM.by.

В положении появился новый термин: «копия интернет-ресурса – интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Мининформации теперь при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи для включения ее в список ограниченного доступа. Копия будет включаться в список в течение одного дня после получения уведомления.

Положением предусмотрено включение в список ограниченного доступа самого интернет-ресурса на основании решения Мининформа, а не уведомления.

Отметим, в Беларуси с 9 августа находятся в «черном списке» Мининформации больше десяти общественно-политических ресурсов и медиа, в том числе «Салiдарнасць». Многие из них можно почитать на созданных редакциями «зеркалах», которые, в свою очередь, власти периодически «отстреливают». 

 
 
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ОАЦ внес изменения в совместное постановление с Минсвязи и Мининформом, которым утверждено положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к...
 
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