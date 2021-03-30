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Доктор политический наук: «Миф включает в себя оправданность террористических методов»

30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о деле в России в отношении Дениса Карагодина, расследующего убийство прадеда в годы репрессий.

– Вывод касается самоидентификации современного путинского режима, который реально ощущает себя прямым наследником НКВД, соответственно те, кто обижают НКВД, обижает их, – рассуждает политолог Владимир Пастухов на Эхе Москвы. – Деятельность Карагодина является еще более разрушительной, чем, возможно, даже деятельность Навального, потому что Карагодин посягает сейчас на главное, с помощью чего режим сегодня управляет массовым сознанием.

Он уничтожает миф. Сегодня создан новый глобальный миф, с помощью которого пытаются удерживать падающую в бедность страну на плаву. Миф включает в себя Великую победу и оправданность террористических методов.

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Владимир Пастухов, научный сотрудник университетского колледжа Лондона – о деле в России в отношении Дениса Карагодина, расследующего убийство прадеда в годы...
 
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