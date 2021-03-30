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В Кремле вновь недвусмысленно напомнили Лукашенко о данных обещаниях

30.03.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Российские власти заявляют, что происходящее в Беларуси является внутренним делом республики.

В Кремле вновь недвусмысленно напомнили Лукашенко о данных обещаниях
Фото pixabay.com

В интервью «АиФ» официальный спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что руководство РФ «болеет сердцем и душой за наших белорусских братьев», потому что «мы действительно практически один народ».

Песков подчеркнул, что «Лукашенко не мог ничего никому обещать, кроме как белорусам».

Вместе с тем он отметил, что белорусский правитель «публично заявлял, что конституционная реформа будет иметь место». А в этой связи в Кремле объяснили: «поскольку он это заявлял, есть определенные ожидания на этот счет».

Пресс-секретарь Владимира Путина в очередной раз обратил внимание на то, что «Россия не вмешивалась и не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела».

Главное для Москвы, подчеркнул Песков, чтобы Минск был привержен идеям Союзного государства и многофакторной близости с РФ.

Напомним, в ходе визита в Минск 26 ноября 2020-го глава российской дипломатии Сергей Лавров передал Лукашенко «привет от Владимира Владимировича»: «Он [Владимир Путин] подтвердил всё, о чем вы договорились с ним прежде, и особенно ваши договоренности, которые были достигнуты в Сочи [в сентябре 2020-го] во время вашего визита», — сказал Лавров на встрече с Лукашенко.

По сути, сказанное выглядело как напоминание о сделанном в Сочи обещании и в этом смысле может рассматриваться как своего рода принуждение Лукашенко к конституционной реформе с последующим уходом от активного участия в управлении государством.

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Теги: Минск
 
 
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Российские власти заявляют, что происходящее в Беларуси является внутренним делом республики.
 
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