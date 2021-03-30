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Xiaomi Mi MIX засветился на постере. Премьеру ожидают сегодня

30.03.2021 09:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера Xiaomi провела большую презентацию, на которой представила новые смартфоны из линейки Mi 11. А сегодня, сообщает Gizmochina, может состояться еще одна премьера от китайского бренда. Речь о складном Mi MIX Fold с гибким экраном.

Смартфон, по предварительной информации, получит 8,01-дюймовый экран с разрешением 2K и 1,1 миллиарда цветов. Работать Mi MIX Fold будет на флагманском чипе Snapdragon 888. Камеру, скорее всего, устройство позаимствует у Xiaomi Mi 10S, основной фотосенсор получит 108 мегапикселей. В смартфоне будет четыре динамика Harman Kardon.

Xiaomi Mi MIX засветился на постере. Премьеру ожидают сегодня

Также сегодня ожидается дебют нового Mi Notebook Pro, стиральной машины Mi Washing Machine и пылесоса Mi Robot.

 
 
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Вчера Xiaomi провела большую презентацию, на которой представила новые смартфоны из линейки Mi 11. А сегодня, сообщает Gizmochina, может состояться еще одна премьера от...
 
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