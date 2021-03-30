Xiaomi Mi MIX засветился на постере. Премьеру ожидают сегодня

Источник материала: Onliner Вчера Xiaomi провела большую презентацию, на которой представила новые смартфоны из линейки Mi 11. А сегодня, сообщает Gizmochina, может состояться еще одна премьера от китайского бренда. Речь о складном Mi MIX Fold с гибким экраном.

Смартфон, по предварительной информации, получит 8,01-дюймовый экран с разрешением 2K и 1,1 миллиарда цветов. Работать Mi MIX Fold будет на флагманском чипе Snapdragon 888. Камеру, скорее всего, устройство позаимствует у Xiaomi Mi 10S, основной фотосенсор получит 108 мегапикселей. В смартфоне будет четыре динамика Harman Kardon.

Также сегодня ожидается дебют нового Mi Notebook Pro, стиральной машины Mi Washing Machine и пылесоса Mi Robot.