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Олег Рыженков: «Яборова и Мусатова уже не в Беларуси. В прошлом году они ничем себя не проявили»

30.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков в интервью «Прессболу» рассказал, где сейчас россиянки Арина Яборова и Анна Мусатова, выступавшие за белорусскую команду.


Иллюстративное фото


- Ирина Кручинкина проиграла негласный спор сестре. Аделина Сабитова за сезон провела две гонки чемпионата Европы и осталась недовольна собой. Интересно знать мнение и о бывших россиянках Арине Яборовой и Анне Мусатовой.

– На мой взгляд, Ирине психологически сложно ездить с командой и стартовать от случая к случаю. Но что поделаешь: календарь этапов Кубка ИБУ до Нового года пустовал. Из-за большого желания проявить себя в редких гонках она изрядно переусердствовала. Выше девятого места на чемпионате Европы и восьмого на этапе Кубка ИБУ не поднялась. Но по сравнению с прошлым годом добавила в «функционалке».

Как и Кручинкиной, сложно пришлось Сабитовой, у которой едва набрался минимум стартов. Весной оценим ее функциональное состояние, здоровье и попытаемся найти причину провала.

Яборова и Мусатова уже не в Беларуси. В прошлом году они ничем себя не проявили, поэтому в нынешнем не работали ни с юниорами, ни с нами, – сказал Рыженков.
 
 
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Старший тренер женской сборной Беларуси Олег Рыженков в интервью «Прессболу» рассказал, где сейчас россиянки Арина Яборова и Анна Мусатова, выступавшие за...
 
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