Политзаключённого Николая Дедка поместили в карцер









Николай Дедок / Еврорадио​





пишет Еврорадио. За это его на 9 суток посадили в карцер. По их данным, 27 марта на прогулке кто-то крикнул "Жыве Беларусь!", а Дедок поддержал,Еврорадио. За это его на 9 суток посадили в карцер.





По словам политзаключённого, в последнее время почти ежедневно на "Володарку" приходит проверка из Департамента исполнения наказаний. Они проверяют, чтобы арестанты днём не спали, чтобы не висели нигде полотенца и прочие мелочи. А вот на нарушение базовых санитарных норм в карцере — отсутствие батареи и вентиляции, бетонный пол, влагу — внимания не обращают, пишет политзаключённый.



