Россия может экстрадировать Болкунца в Беларусь в рамках «союзной программы преследования инакомыслия» – Романчук









высказал экономист и политик Ярослав Романчук. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»экономист и политик Ярослав Романчук.





Эксперт сразу обозначил что любые критические высказывания, подобно тем, что озвучил Болкунец в отношении Лукашенко, встречают жесткий отпор со стороны белорусских органов и чреваты открытиями уголовных дел. В качестве примера Романчук привел ситуацию с белорусскими журналистами, которые работают в Польше, Украине, Литве, США и т. д. Более того, обратил внимание Романчук, белорусские органы даже некоторые иностранные каналы, вещающие в Беларуси, признают экстремистскими.





«Дело против Болкунца - часть такой же системы. И тот факт, что Болкунец находится в России, является еще более опасным. Потому что Россия, согласно принятым международным договоренностям, в случае открытия уголовного дела, обязана будет отдать его белорусскому правосудию. А белорусская тюрьма и правосудие являются не тем местом, в которых можно найти верховенство права и презумпцию невиновности», - указал он.





Отвечая на вопрос о том, пойдет ли Россия на то, чтобы выдать Болкунца Беларуси, Романчук заявил:





«Если следовать букве закона, то если у Болкунца есть российское гражданство, то его не выдадут. Если у него только белорусское гражданство, то в рамках поддержки Кремлем Лукашенко, а также в рамках тех процессов, которые в самой России происходят (ситуация с Навальным, а также преследование журналистов и блогеров), в качестве союзной программы преследования инакомыслия, его выдадут».





Напомним, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь завела уголовное дело на политолога Дмитрия Болкунца «из-за публичного оскорбления Президента Республики Александра Лукашенко».