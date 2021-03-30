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Россия может экстрадировать Болкунца в Беларусь в рамках «союзной программы преследования инакомыслия» – Романчук

30.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уголовное дело в отношении политолога Дмитрия Болкунца, которого обвиняют в публичном оскорблении Президента Беларуси Александра Лукашенко, вполне вписывается в парадигму преследования белорусскими властями всех критично мыслящих людей.



Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал экономист и политик Ярослав Романчук.

Эксперт сразу обозначил что любые критические высказывания, подобно тем, что озвучил Болкунец в отношении Лукашенко, встречают жесткий отпор со стороны белорусских органов и чреваты открытиями уголовных дел. В качестве примера Романчук привел ситуацию с белорусскими журналистами, которые работают в Польше, Украине, Литве, США и т. д. Более того, обратил внимание Романчук, белорусские органы даже некоторые иностранные каналы, вещающие в Беларуси, признают экстремистскими.

«Дело против Болкунца - часть такой же системы. И тот факт, что Болкунец находится в России, является еще более опасным. Потому что Россия, согласно принятым международным договоренностям, в случае открытия уголовного дела, обязана будет отдать его белорусскому правосудию. А белорусская тюрьма и правосудие являются не тем местом, в которых можно найти верховенство права и презумпцию невиновности», - указал он.

Отвечая на вопрос о том, пойдет ли Россия на то, чтобы выдать Болкунца Беларуси, Романчук заявил:

«Если следовать букве закона, то если у Болкунца есть российское гражданство, то его не выдадут. Если у него только белорусское гражданство, то в рамках поддержки Кремлем Лукашенко, а также в рамках тех процессов, которые в самой России происходят (ситуация с Навальным, а также преследование журналистов и блогеров), в качестве союзной программы преследования инакомыслия, его выдадут».

Напомним, что Генеральная прокуратура Республики Беларусь завела уголовное дело на политолога Дмитрия Болкунца «из-за публичного оскорбления Президента Республики Александра Лукашенко».
 
 
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Уголовное дело в отношении политолога Дмитрия Болкунца, которого обвиняют в публичном оскорблении Президента Беларуси Александра Лукашенко, вполне вписывается в...
 
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