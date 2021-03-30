Политолог: Лукашенко не пойдет на переговоры с оппозицией, пока протестная мобилизация не достигнет прошлогоднего уровня













высказал заместитель председателя Минского городского комитета, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Павел Каторжевский. Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»заместитель председателя Минского городского комитета, член ЦК Белорусской партии левых «Справедливый мир» Павел Каторжевский.





По его словам, белорусские власти не пошли на переговоры с оппозицией даже в те дни, когда «режим пошатнулся, и существовала неиллюзорная возможность победы протестующих».





«Вероятность того, что это сделает кто-то из топ-чиновников, также крайне мала, так как на высшие государственные должности в основном расставляют тех, кто замазался об участие в репрессиях и жестокое подавление народных выступлений», - добавил он.





Каторжевский подчеркнул: никакие переговоры не произойдут до тех пор, пока протестная мобилизация не достигнет прошлогоднего уровня.

«Власть имущие всегда просят мира только в одном случае - когда они слабы. Судьба Беларуси зависит в конечном итоге не от того, кто и о чем будет говорить в Швеции, Кремле или одной из лукашенковских резиденций», - подытожил он.

Напомним, что главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов сделал резонансное заявление о том, что готовятся переговоры властей Беларуси с оппозицией при участии ОБСЕ под руководством Швеции.