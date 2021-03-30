Гродненцы сделали прозрачный капот для машины из эпоксидки, а потом еще один — из дерева. Их видео посмотрели 1,5 млн человек









Свою работу гродненцы сняли на видео и опубликовали на YouTube, получив в короткие сроки более 1,5 млн просмотров!





АвтоГродно пообщался с автомобильными энтузиастами.





Кто такие "Лихой топор" и "Dron Plastilin"?





"Лихой топор" - проект на YouTube, который в 2016 году начал гродненский ремесленник Александр Борисевич. Парень изготавливал различные поделки из дерева, а потом стал снимать об этом видео. Сегодня у него на канале более 460 тысяч подписчиков и почти сотня видео.





Александр рассказал АвтоГродно, что давно задумывался над контентом для автомобилистов, но так как работа с автомобилями более затратна, ему пришлось подождать - набраться опыта, собрать команду и заготовить идеи.





Ключевой фигурой для нового автомобильного направления стал гродненский мастер Андрей @dron_plastilin, который уже многие годы успешно работает со стекловокном, создает элементы для автомобилей, мотоциклов и авторских велосипедов.



Прозрачный капот из эпоксидки





Подобных работ ребята еще не встречали, хоть и изучали эту тему. Говорят, что обычно прозрачные капоты делают из материала, похожего на оргстекло, продавливая его под температурой. Капот из эпоксидки - чистый эксперимент.









— Мы сделали две матрицы капота от Honda Civic, а между ними залили 50 килограмм эпоксидной смолы. Опыт был уникальным и мы допустили ошибку - со внутренней стороны капот раздуло, наша матрица оказалась недостаточно жесткой. Тем не менее, капот хорошо стал на Хонду и выглядит здорово, - рассказывает АвтоГродно Александр.













Гродненцы планируют переделать капот. Андрей уже усилил матрицы, а Александр заказал эпоксидную смолу, которая скоро приедет из России. Работу планируют показать на канале через месяц.





Капот из дерева





Следующий эксперимент провели над капотом BMW e30. Идея пришла спонтанно. Андрей говорит, что смотрел видео в интернете и заметил, как один мастер нарисовал на крышке капота деревянную поверхность. Гродненцы захотели сделать нечто подобное, но из натурального шпона.













— Андрей снова создал матрицу капота BMW e30, а я поехал за 300 километров от Гродно к производителю шпона, где отобрал максимально разнообразные листы. А дальше началась чистая импровизация, - рассказывает Александр.





Приклеивать шпон к капоту ребята решили с помощью полиэфирной смолы, которая быстро сохнет, а чтобы равномерно прижать такой большой лист шпона, гродненцы использовали вакуум. Они покрыли капот смолой, сверху положили шпон, а затем поместили "бутерброд" в самодельный целлофановый пакет и откачали из него воздух с помощью компрессора от холодильника.





Итог гродненцам понравился и готовый капот они покрыли глянцевым лаком.













— Вашими капотами теперь пользуются люди?





— Сейчас они лежат без дела, - признается Александр. - Наша цель была проверить, возможно ли сделать такие работы, а не найти им владельцев. Когда мы сделаем новый прозрачный капот, Андрей будет с ним ездить, чтобы получить вывод о эксплуатационных качествах такого изделия.





— Есть далеко идущие планы на авторские автомобильные элементы?





— Озвучим для читателей АвтоГродно, что мы хотим заняться постройкой концепт-кара. Для этого мы уже закупили донор и начинаем готовить формы будущих кузовных элементов. Что-то будет делаться из стекловолокна, что-то выливаться таким же способом, как и прозрачный капот. Но результат должен быть интересным. На моем канале видео на автомобильную тематику встретили с большим энтузиазмом, а значит нужно продолжать, повышая сложность работ.