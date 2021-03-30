Сергей Румас под домашним арестом?

Разговоры о том, что экс-премьер-министр может быть задержан, впервые появились после того, как в начале февраля проблемы с правоохранителями возникли у совладельца Туровского молочного комбината, члена Совета по развитию предпринимательства Игоря Чернявского, а позже – и у некоторых банкиров. Аналитики видели в этом скрытую охоту на бывшего премьер-министра, который не только работал, но и приятельствовал с некоторыми задержанными. Однако тогда новость о задержании Румаса оказалась фейком. Выяснилось, что бывший премьер находился в Европе. Он уехал за границу не только для того, чтобы навестить детей, но и по делам. После отставки Румас не скрывал, что хотел бы вернуться в бизнес. Он был по делам в Казахстане, затем – в Лондоне.





В интервью TUT.BY Румас не так давно очень коротко прокомментировал возможные претензии к нему со стороны силовиков: «Мне не хотелось бы так думать. Я действительно знаю их всех достаточно хорошо как профессионалов и порядочных людей».





Сейчас внезапно пошла новая волна информации про Сергея Румаса. В бизнес-кругах очень уверенно говорят о том, что бывший премьер-министр якобы не так давно вернулся в Минск и практически сразу был водворен под домашний арест.





«Народная Воля» связалась с супругой Сергея Николаевича и попросила ее подтвердить или опровергнуть информацию, которая гуляет, скажем так, в кругах некоторых бизнесменов. связалась с супругой Сергея Николаевича и попросила ее подтвердить или опровергнуть информацию, которая гуляет, скажем так, в кругах некоторых бизнесменов.





«Нет, это неправда, – сказала Жанна Леонидовна. – Муж не задержан и не вернулся».





Кому выгодно держать в напряжении семью Сергея Румаса? Почему разговоры о его возможном задержании в последнее время возникают слишком часто? Действительно ли у правоохранительных органов есть вопросы к бывшему премьер-министру или всё это – попытка приструнить бывших высокопоставленных чиновников, возможно, готовых поддержать политические перемены?





Стоит заметить, что после отставки Сергей Румас не высказывался о политике, ничего не говорил о результатах президентских выборов и насилии, не распространялся об истинных причинах своей отставки. Все его высказывания и в бытность премьером, и после ухода с должности были предельно корректными и осторожными.