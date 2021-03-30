ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Румас под домашним арестом?

30.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прошел слух, что бывший премьер-министр Сергей Румас вернулся в Минск и оказался под домашним арестом.

Сергей Румас под домашним арестом?
РИА Новости
Разговоры о том, что экс-премьер-министр может быть задержан, впервые появились после того, как в начале февраля проблемы с правоохранителями возникли у совладельца Туровского молочного комбината, члена Совета по развитию предпринимательства Игоря Чернявского, а позже – и у некоторых банкиров. Аналитики видели в этом скрытую охоту на бывшего премьер-министра, который не только работал, но и приятельствовал с некоторыми задержанными. Однако тогда новость о задержании Румаса оказалась фейком. Выяснилось, что бывший премьер находился в Европе. Он уехал за границу не только для того, чтобы навестить детей, но и по делам. После отставки Румас не скрывал, что хотел бы вернуться в бизнес. Он был по делам в Казахстане, затем – в Лондоне.

В интервью TUT.BY Румас не так давно очень коротко прокомментировал возможные претензии к нему со стороны силовиков: «Мне не хотелось бы так думать. Я действительно знаю их всех достаточно хорошо как профессионалов и порядочных людей».

Сейчас внезапно пошла новая волна информации про Сергея Румаса. В бизнес-кругах очень уверенно говорят о том, что бывший премьер-министр якобы не так давно вернулся в Минск и практически сразу был водворен под домашний арест.

«Народная Воля» связалась с супругой Сергея Николаевича и попросила ее подтвердить или опровергнуть информацию, которая гуляет, скажем так, в кругах некоторых бизнесменов.

«Нет, это неправда, – сказала Жанна Леонидовна. – Муж не задержан и не вернулся».

Кому выгодно держать в напряжении семью Сергея Румаса? Почему разговоры о его возможном задержании в последнее время возникают слишком часто? Действительно ли у правоохранительных органов есть вопросы к бывшему премьер-министру или всё это – попытка приструнить бывших высокопоставленных чиновников, возможно, готовых поддержать политические перемены?

Стоит заметить, что после отставки Сергей Румас не высказывался о политике, ничего не говорил о результатах президентских выборов и насилии, не распространялся об истинных причинах своей отставки. Все его высказывания и в бытность премьером, и после ухода с должности были предельно корректными и осторожными.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прошел слух, что бывший премьер-министр Сергей Румас вернулся в Минск и оказался под домашним арестом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Валютные сделки с 9 июля придется регистрировать. Объясняем, кому и зачем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by