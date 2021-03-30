Валютные сделки с 9 июля придется регистрировать. Объясняем, кому и зачем









— В связи с принятием новой редакции закона от 22 июля 2003 г. № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» постановлением правления Нацбанка от 12 февраля 2021 г. № 37 «О регистрации резидентами валютных договоров» утверждена и вступает в силу Инструкция о регистрации резидентами валютных договоров, — напомнили в комитете экономики Мингорисполкома.





В соответствии с законом резиденты обязаны регистрировать договоры (контракты, соглашения) и иные документы, на основании которых совершаются валютные операции. Кроме того, они должны представить документы и иную информацию об исполнении обязательств по зарегистрированным валютным договорам в порядке, определенном Нацбанком.





Инструкцией определено, что регистрации подлежат заключенные между резидентами и нерезидентами валютные договоры, если сумма денежных обязательств по ним на дату заключения не определена либо равна или превышает в эквиваленте 2 000 базовых величин (для физических лиц) и 4 000 базовых величин (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).





Валютный договор подлежит регистрации до исполнения резидентом обязательств по нему. Либо не позднее семи рабочих дней с даты, следующей за датой поступления денег по валютному договору на счет, открытый резиденту в банке, в зависимости от того, какое из указанных событий наступает раньше. Такими действиями могут быть, например, проведение резидентом платежей, передача или получение валютных ценностей, отгрузка или поступление товаров, передача или получение нераскрытой информации, исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, имущественных прав, имущества в аренду, в том числе в финансовую (лизинг). Кроме того, выполнение или приемка работ, оказание или получение услуг, внесение денежного вклада в уставный фонд юрлица — резидента или нерезидента, привлечение или предоставление кредита, займа, приобретение или продажа ценных бумаг, недвижимого имущества, создание объекта долевого строительства, размещение денег во вклады (депозиты), дарение или пожертвование денег и др.





Согласно постановлению валютные договоры, заключенные до 9 июля 2021 г., обязательства по которым не исполнены до указанной даты, также подлежат регистрации.





Для регистрации валютного договора резиденту необходимо будет получить на сайте Нацбанка доступ к личному кабинету с помощью Межбанковской системы идентификации.





Необходимо обратить внимание на то, что за невыполнение обязанности по регистрации валютного договора, а также непредставление документов, отчетов и иных материалов предусмотрена административная ответственность (ст. 12.2 и 24.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).





Для оказания резидентам информационной поддержки на сайте Нацбанка будет размещено руководство пользователя для работы с программным обеспечением.





— Таким образом, при осуществлении деятельности необходимо руководствоваться указанными нормами законодательства, а также в установленном порядке своевременно инициировать регистрацию валютных договоров, — обратили внимание в комитете экономики Мингорисполкома.





Справочно





На 29 марта 2021 г. 2 000 базовых величин составляет 58 000 рублей, что эквивалентно 22 085 долларам, 4 000 базовых величин — 116 000 рублей, или 44 170 долларов.