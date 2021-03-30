«Зачем Китаю Лукашенко? Все просто. Беларусь – это западное предполье России и восточное предполье Евросоюза»









пишет ex-press.by со ссылкой на телеграм-канал "Грейнджеры". Александр Лукашенко обладает феноменальным умением выкручиваться из самой безвыходной, казалось бы, ситуации. Он пережил прошлогодние протесты, которые, по мнению многих аналитиков в то время, должны были привести к его уходу в отставку. Пережил во многом благодаря публичной опоре на Москву, которую ещё в апреле прошлого года в ежегодном послании парламенту прилюдно подкалывал по поводу и без,ex-press.by со ссылкой на телеграм-канал "Грейнджеры".





Лукашенко перековался? Такой вопрос часто звучит в московских кафе. Не смешите! Лукашенко остался прежним, верным лишь самому себе. Оказавшись зажатым между Западом и Россией, Александр Григорьевич совершил геополитический кульбит и нашёл опору в Пекине.





Особые связи Минска и Пекина – это не только досужие разговоры или миллиардные долги китайским банкам. Посмотрите, как Лукашенко проводит обещанную политическую реформу? Он созывает Всебелорусское народное собрание. Ничего не напоминает? Правильно. Конечно же, это почти что калька с Всекитайского собрания народных представителей!





Но это лишь цветочки. Провластные политологи в Беларуси призывают ввести в стране китайскую систему социального рейтинга Фактически поделив всех жителей Беларуси на «хороших» и «плохих».

И вот от зондирования реакции общественного мнения с помощью политологов Минск переходит к действиям. Как сообщило 16 марта официозное агентство БЕЛТА, в качестве еще одного блока вопросов на совещании Лукашенко обозначил проблемы цифрового развития страны. По его словам, по этой тематике готовится комплексный указ. Этот документ позволит сосредоточить имеющиеся ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган государственного регулирования, максимально использовать опыт Китая в построении цифрового общества.





А вот как тут не вспомнить интереснейшую информацию о помощи Китая Минску в подавлении протестов. Так, в сентябре прошлого года в сети была опубликована следующая информация:





«В это же время, официальный Минск определил развитие и укрепление связей с КНР в качестве приоритетного направления. На уровне центрального комитета КПК принято решение о долгосрочной организационно-экономической поддержке Лукашенко, а китайские специалисты уже привлечены к работе по подготовке новой редакции Конституции Беларуси, представители министерств общественной и государственной безопасности КНР координируют деятельность сотрудников КГБ, МВД и ОАЦ. Востребован гонконгский опыт силового подавления протестов и борьбы с Telegram. Из КНР в Беларусь поставлено программное обеспечение по анализу активности протестных чатов в Telegram. Завершается работа по выявлению их участников.





Опираясь на имеющийся опыт оказания помощи действующим режимам Северной Кореи и Венесуэлы, руководство КНР рассматривает Беларусь как долгосрочный проект по развитию и укреплению своего геополитического влияния в регионе. Его реализация определена в качестве основного противовеса стратегической позиции как Запада, так и России».

В этой связи зададимся вопросом, зачем Китаю Беларусь? Все просто. Беларусь – это западное предполье России и восточное предполье Евросоюза. Стратегический логистический центр между Россией и ЕС. Контроль над Беларусью – козырная карта Пекина в большой геополитической игре.