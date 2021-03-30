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Генменеджер минского "Динамо": к Шаранговичу я достаточно критично относился. Не ожидал от Егора такого прорыва

30.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович прокомментировал выступление белорусского форварда "Нью-Джерси" Егора Шаранговича в НХЛ.





- Сейчас у Егора Шаранговича хороший айстайм в НХЛ, вы видели в нем потенциал, пока он играл в "Динамо"?

- Я достаточно критично относился. Это мое субъективное мнение. И не ожидал от Егора такого прорыва. Единственное, что он, конечно же, выделялся, — цитирует Парфимовича Hockey.by со ссылкой на ОНТ.
 
 
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Генменеджер минского "Динамо" Андрей Парфимович прокомментировал выступление белорусского форварда "Нью-Джерси" Егора Шаранговича в НХЛ.
 
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