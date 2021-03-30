















- Сейчас у Егора Шаранговича хороший айстайм в НХЛ, вы видели в нем потенциал, пока он играл в "Динамо"?





Hockey.by со ссылкой на ОНТ. - Я достаточно критично относился. Это мое субъективное мнение. И не ожидал от Егора такого прорыва. Единственное, что он, конечно же, выделялся, — цитирует Парфимовичасо ссылкой на ОНТ.



