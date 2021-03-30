Лионель Месси признан лучшим игроком первой четверти 2021 года по версии CIES





Лионель Месси, Getty Images





пишет sportarena.by. Нападающий Барселоны Лионель Месси признан лучшим футболистом первой четверти 2021 года по версии Международного центра спортивных исследований (CIES),sportarena.by.





В рейтинг вошли футболисты, которые провели на поле не менее 2/3 сыгранных командой минут с 1 января 2021 года.





Месси провел на поле отыграл 998 минут, его коэффициент — 92,5 из 100.





Второе и третье места с равным результатом достались форварду Баварии Роберту Левандовски (1106 минут) и хавбеку Челси Жоржиньо (799 минут). Рейтинг обоих футболистов — 89,5.





Барселона Лионеля Месси располагается на второй позиции в турнирной таблице Ла Лиги с 62 очками. 5 апреля каталонцы сразятся с Вальядолидом.