ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Maruv тоже не едет на «Славянский базар в Витебске». Неужели будет бойкот?

30.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, что еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре в Витебске» — это украинская певица Maruv.



Скриншот Instagram Maruuv с комментариями поклонников

О том, что Анна Корсун, которая выступает под сценическим именем Maruv, не приедет в Витебск 29 марта сообщил телеграм-канал «Євробачення Україна — Eurovision Ukraine».

Именно Maruv стала победительницей украинского отбора на «Евровидение» в 2019 году. Ранее этот канал опубликовал скриншоты комментариев от поклонников певицы в ее instagram, с просьбами отказаться от поездки в Беларусь.

Отметим, пишет ННВ, что Maruv выступала на «Славянском базаре в Витебске» в 2018 году. В 2019 году она также была заявлена на концерте «Europa plus TV. Hit non stop в Витебске», но так и не появилась на сцене.

Maruv на «Славянском базаре в Витебске» в 2018 году. Фото БелТА

На XXX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» Maruv должна была стать хедлайнером концерта «Ритмы лета», который пройдет в Летнем амфитеатре в ночь с 17 на 18 июля. Билеты на него стоят от 35 до 90 рублей.

Напомним, что ранее о своем отказе выступать в Витебске в соцсетях заявили Александр Иванов и группа «Рондо», а также Михаил Галустян.
 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, что еще один артист отказался от участия в «Славянском базаре в Витебске» — это украинская певица Maruv.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Всю ночь стоишь по колено в крови, и я потребовал отдыха»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by