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Шэрон Стоун заявила, что пережила сексуальное насилие со стороны дедушки

30.03.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Шэрон Стоун шокировала поклонников: в своих мемуарах The Beauty Of Living Twice звезда раскрыла самую постыдную тайну из своего детства.

© AP / Chris Pizzello/Invision
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Популярность звездных мемуаров возрастает с каждым годом: каждый из поклонников мечтает прикоснуться к прекрасному и рассмотреть все скелеты из шкафа своего кумира. Меган Маркл, Мелания Трамп и другие звезды - все хотят написать книгу о своей жизни, а кто-то уже поделился своей правдой - например, Шэрон Стоун.

Шокирующее признание Стоун обсуждают в сети: в своей автобиографии звезда призналась, что в детстве она и ее сестра пережили сексуальное насилие со стороны своего собственного дедушки.

По словам актрисы, бабушка не раз запирала девочек в комнате с дедом, который всегда домогался их. Звезда вспомнила, что в день его смерти, когда ей было 14 лет, она почувствовала невероятное облегчение.

Также в книге Стоун рассказала постыдные секреты со съемочной площадки "Основного инстинкта" и поделилась воспоминаниями о пережитом сердечном приступе, который едва ли не убил ее в 43 года.

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Мемуары звезды «Основного инстинкта» рискуют стать бестселлером последних лет: в своей книге актриса раскрыла самые неприятные тайны из своей биографии.
 
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