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Два пенсионера погибли в огне в Климовичском районе

30.03.2021 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В понедельник огонь унес жизни четырех человек, сообщили в МЧС.

Два пенсионера погибли в огне в Климовичском районе
Фото носит иллюстративный характер

Как отмечается, трагедия произошла накануне вечером в деревне Галичи (Климовичский район). В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух пенсионеров: 66-летней хозяйки жилища и 62-летнего гостя.

Кроме этого смертельные случаи были зафиксированы в деревне Дегтяревка Минского района (погиб 51-летний мужчина) и деревне Пруды Шкловского района (66-летний мужчина).

Всего с начала года на территории страны произошло 1836 пожаров (за аналогичный период прошлого года — 1336), на которых погибло 263 человека (189).

 

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В понедельник огонь унес жизни четырех человек, сообщили в МЧС.
 
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