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Песков заявил, что максимально возможная углубленная интеграция была бы в интересах как россиян, так и белорусов

30.03.2021 10:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вариант вхождения Беларуси в состав России. 

Песков заявил, что максимально возможная углубленная интеграция была бы в интересах как россиян, так и белорусов

«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано, — отметил он в интервью «АиФ». — Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции».

По его словам, над дорожными картами работают правительства двух стран: «Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов».

 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вариант вхождения Беларуси в состав России. 
 
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