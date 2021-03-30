Российский рубль ощутимо дорожает, доллар также стал расти

Источник материала: Onliner

Нефть марки Brent торгуется на уровне $65,53 за баррель. На этом фоне в России проседает доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и российского рубля. Евро снова в минусе.

На старте торгов доллар набрал 0,1 копейки. Его покупают и продают по 2,6238 белорусского рубля.

Евро просел на 0,67 копейки. Он торгуется по 3,0838 белорусского.

Сотня российских рублей набрала с ходу 1,36 копейки. Ее покупают и продают по 3,4724.

В понедельник доллар просел на 0,34 копейки и стоил 2,6228. Евро упал на 0,38 копейки, до 3,0905 белорусского. Сотня российского рубля просела на 0,62 копейки, до 3,4588.