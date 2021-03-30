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Российский рубль ощутимо дорожает, доллар также стал расти
Источник материала: Onliner
Нефть марки Brent торгуется на уровне $65,53 за баррель. На этом фоне в России проседает доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста доллара и российского рубля. Евро снова в минусе.
На старте торгов доллар набрал 0,1 копейки. Его покупают и продают по 2,6238 белорусского рубля.
Евро просел на 0,67 копейки. Он торгуется по 3,0838 белорусского.
Сотня российских рублей набрала с ходу 1,36 копейки. Ее покупают и продают по 3,4724.
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Нефть марки Brent торгуется на уровне $65,53 за баррель. На этом фоне в России проседает доллар и евро. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста...
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