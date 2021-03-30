|
Максимально углубленная интеграция. Пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь
Источник материала: Onliner
Сегодня российское издание «АиФ»
— Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано, — ответил Песков. — Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня российское издание «АиФ» опубликовало большое интервью с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь Путина говорил в том числе и об отношениях России с нашей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)