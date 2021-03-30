Максимально углубленная интеграция. Пресс-секретарь Путина рассказал о планах России на Беларусь

Источник материала: Onliner

Сегодня российское издание «АиФ» опубликовало большое интервью с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь Путина говорил в том числе и об отношениях России с нашей страной. Причем вопрос был сформулирован очень прямо: «Объединение с Белоруссией (правописание в данном случае не соответствует варианту, приведенному в Общероссийском классификаторе стран мира. — Прим. Onliner), фактически ее вхождение в состав России, реально в Кремле не рассматривается?»

— Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано, — ответил Песков. — Есть союзный договор, где прописана определенная последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов.