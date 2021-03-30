ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Электроштопор, кофе и опасные бритвы. Что заказывали белорусы до 100 рублей в Каталоге за последний месяц?

30.03.2021 10:45 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В первый весенний месяц традиционно лидерами по заказам оказались товары Xiaomi из самых разных категорий: от дозаторов мыла до умных браслетов. Кроме них, много покупали в марте и простых бытовых вещей, например таблетки для посудомоечных машин, опасные бритвы с деревянной ручкой, средства для удаления накипи в кофемашинах и килограмм зернового кофе Lavazza Qualita Oro. Как выглядит весь топ недорогих товаров Каталога за март?

Для отображения актуального описания и цены товара в Каталоге мы в таких материалах используем специальные виджеты. Правда, они могут прятаться за вашими блокировщиками рекламы, поэтому в редких случаях вы можете видеть просто полотно из картинок. Отключите, пожалуйста, AdBlock, и все станет красиво.

Умные весы Xiaomi для расчета показателей тела и отслеживания динамики — от 59 р.


Напольные весы Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 (международная версия)
65 отзывов
максимальная нагрузка: 150 кг, память, расчет доли жировой ткани/расчет доли мышечной ткани/расчет доли костной ткани/расчет ИМТ (BMI)
59,00 р.
17 предложений
Все умные весы в Каталоге

Умный браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 — 95 р.


Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 5 (черный, международная версия)
71 отзыв
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 1.1" (126x294, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 6 суток
95,00 р.
28 предложений

Умный браслет Xiaomi Mi Band 4 с бесконтактной оплатой за 79 р.


Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC (черный, русская версия)
40 отзывов
фитнес-браслет, поддержка Android/iOS, экран AMOLED 0.95" (120x240, сенсорный), шагомер, пульсометр, время работы: 2 недели 1 сутки
79,00 р.
19 предложений

SSD для компьютеров и ноутбуков от Gigabyte и Crucial на 120 ГБ — 62 р.


SSD Gigabyte 120GB GP-GSTFS31120GNTD
80 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Phison PS3111-S11, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 500/380 MBps, случайный доступ: 50000/60000 IOps
62,33 р.
19 предложений
SSD Crucial BX500 120GB CT120BX500SSD1
198 отзывов
2.5", SATA 3.0, контроллер Silicon Motion SM2258XT, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 540/500 MBps
66,15 р.
19 предложений
Сравнить эти товары →
Все модели SSD в Каталоге

Карта памяти microSD от Samsung EVO на 64 ГБ — 23 р.


Карта памяти Samsung EVO Plus 2020 microSDXC 64GB (с адаптером)
23 отзыва
64 ГБ, класс 10, UHS-I (класс U1), чтение: 100 МБ/с, запись: 20 МБ/с, адаптер
23,09 р.
13 предложений

Полностью беспроводные наушники Xiaomi — 45,27 р.


Наушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 TWSEJ061LS
19 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 4 ч
45,27 р.
31 предложение
Все беспроводные наушники в Каталоге

Косметическое зеркало с подсветкой за 32 р.


Косметическое зеркало Jordan&Judy NV026
7 отзывов
зеркало с подсветкой, настольное, увеличение: отсутствует, регулировка угла наклона
–35%32,00 р.
1 предложение

Средство от накипи для кофемашины DeLonghi — от 29,49 р.


Средство от накипи DeLonghi Ecodecalk DLSC500
14 отзывов
средство от накипи для кофемашины и кофеварки/для чайников и термопотов, 0.5 л
29,49 р.
20 предложений

Зерновой кофе Lavazza Qualita Oro 1 кг — от 44,99 р.


Кофе Lavazza Qualita Oro зерновой 1000 г
9 отзывов
зерновой, арабика 100%, средняя обжарка
44,99 р.
7 предложений
Кофе в зернах и капсулах в Каталоге

Таблетки для посудомоечной машины с бесплатной доставкой — Finish 75 шт. за 42,28 р.


Таблетки для посудомоечной машины Finish All in 1 Max (75 шт)
23 отзыва
75 шт., моющее средство, ополаскиватель, соль
42,28 р.
3 предложения

Усилитель Wi-Fi-сигнала для квартиры или дачи — Xiaomi за 32 р.


Усилитель Wi-Fi Xiaomi Wi-Fi Range Extender Pro (международная версия)
47 отзывов
802.11n, 2.4 ГГц, до 300 Mbps
32,00 р.
12 предложений

Сушилка для белья Nika за 30 р.


Сушилка для белья Nika СБ2
49 отзывов
напольная раскладная, на пол, 197×53.5 см, рабочая длина: 20 м
30,00 р.
12 предложений

Датчик температуры и влажности Xiaomi — от 14 р.


Термогигрометр Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 LYWSD03MMC
21 отзыв
термогигрометр, интеграция в "умный дом": Mi Home, Bluetooth, питание: батарейки
14,00 р.
10 предложений

Электроштопор Huo Hou для эффектного открытия бутылок с вином — 68 р.


Электроштопор Huo Hou Electric Wine Opener HU0027
7 отзывов
электроштопор (штопор), пластик, питание от аккумулятора
68,00 р.
8 предложений

Беспроводные наушники Haylou с поддержкой aptX — 63,67 р.


Наушники Haylou GT1 XR
6 отзывов
беспроводные наушники с микрофоном, внутриканальные, портативные, Bluetooth 5.0, 20-20000 Гц, время работы 5 ч
63,64 р.
23 предложения

Для легкой уборки дома. Швабра с распылителем Deerma — 43 р.


Швабра с распылителем Deerma Spray Mop TB500
14 отзывов
материал ручки - металл, материал тряпки - микрофибра, вращается на 360°, 0.73 кг
43,00 р.
13 предложений

Сенсорный дозатор для жидкого мыла Xiaomi — 51,27 р.


Дозатор для жидкого мыла Xiaomi Mi Automatic Foaming Soap Dispenser (с мылом в комплекте)
35 отзывов
сенсорный дозатор для жидкого мыла, настольная установка, пластик, объем: 320 мл
–13%51,27 р.
3 предложения

Портативное зарядное устройство Xiaomi на 10 000 мАч с быстрой зарядкой — 37 р.


Портативное зарядное устройство Xiaomi Mi Power Bank 3 PLM13ZM 10000mAh (черный)
8 отзывов
10000 мАч (37 Вт·ч), выходы: 2 x 5V/9V/12V (2400 мА)
37,00 р.
16 предложений

Опасная бритва с деревянной ручкой — Badler Shavette Wood за 19 р.


Бритва-шаветт Badler Shavette Wood
3 отзыва
для мужчин
19,00 р.
1 предложение

Косметическое зеркало с подсветкой Beurer — 100 р.


Косметическое зеркало Beurer BS 45
5 отзывов
зеркало с подсветкой, настольное, 17.5 см, увеличение: пятикратное, регулировка угла наклона
101 р.
5 предложений

Набор для маникюра Xiaomi за 37,14 р.


Xiaomi Mijia Stainless Steel Nail Clippers MJZJD002QW
1 отзыв
набор для маникюра и педикюра, 5 шт. в наборе, металл, лезвие изогнутый, длина инструмента 91 мм
37,14 р.
3 предложения

Геймерские наушники SVEN с подсветкой и виртуальным объемным звуком за 69,9 р.


Наушники SVEN AP-U989MV
31 отзыв
наушники с микрофоном, мониторные (охватывающие), геймерские, 20-20000 Гц, кабель 2.2 м
69,90 р.
22 предложения

Сетевое зарядное устройство Apple за 68 р.


Сетевое зарядное Apple 20W USB-C Power Adapter MHJE3ZM/A
6 отзывов
сетевое зарядное для телефонов/для планшетов, разъем подключения отсутствует (нужен кабель), выходная мощность 20 Вт, MFI
68,00 р.
16 предложений

Термопаста Arctic MX-4 — 24,11 р. за 4 г


Термопаста Arctic MX-4 (4 г) [ORACO-MX40001-BL]
87 отзывов
термопаста, 8.5 Вт/(м⋅К)
24,11 р.
8 предложений

Автомобильный компрессор AVS Turbo KA 580 — 45 р.


AVS Turbo KA 580
17 отзывов
максимальное давление: 10 атм, длина кабеля питания: 3 м
45,00 р.
16 предложений

Двухдиапазонный роутер Xiaomi с гигабитными портами — 63 р.


Wi-Fi роутер Xiaomi Mi Router 4a Gigabit Edition (международная версия)
35 отзывов
802.11ac, 2.4 ГГц/5 ГГц, до 1167 Mbps, 2xGigabit LAN, 1xWAN
63,05 р.
20 предложений

Кулер для процессора DeepCool GAMMAXX 300 — 41 р.


Кулер для процессора DeepCool GAMMAXX 300
154 отзыва
кулер для процессора, алюминий, рассеивание до 130 Вт, шум 21 дБ, вентилятор 120 мм, 1600 об/мин, PWM
41,13 р.
15 предложений

Электрочайник Xiaomi с эффектом термоса — 63 р.


Электрочайник Xiaomi Mijia Electric Kettle SKV4035GL (европейская вилка)
75 отзывов
1800 Вт, объем 1.5 л, цвет белый
63,07 р.
20 предложений

Электронные кухонные весы Vitek — 22,9 р.


Кухонные весы Vitek VT-8020 BL
3 отзыва
электронные, настольные, нагрузка: 10 кг, деление: 1 г, дисплей LCD, функция довешивания, дополнительно: индикация низкого заряда батареи/индикация перегрузки/объем жидкостей
22,90 р.
15 предложений

Вспениватель молока Ikea «Продакт» — 9,9 р.


Ручной вспениватель молока Ikea Продакт 403.721.78
21 отзыв
ручной, черный
–59%9,90 р.
4 предложения

Коврик для мыши A4Tech X7-500MP — 15,2 р.


Коврик для мыши A4Tech X7-500MP
63 отзыва
оптические мыши/лазерные мыши, материал ткань, 400x437 мм, цвет черный
15,20 р.
12 предложений

Флешка на 32 ГБ от Kingston — 13,37 р.


USB Flash Kingston DataTraveler 100 G3 32GB (DT100G3/32GB)
62 отзыва
32 Гб, USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/сек), выдвижной разъем, пластик, скорость 100/10 МБ/с, цвет черный
13,37 р.
12 предложений

Умная лампочка Xiaomi с поддержкой управления «Алисой» за 39 р.


Светодиодная лампа Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential GPX4021GL
8 отзывов
умная светодиодная лампа с регулировкой яркости, 950 Лм, поверхность матовая, напряжение 220 В
39,00 р.
3 предложения

Проводная игровая мышь Logitech G102 Lightsync — 67,2 р.


Игровая мышь Logitech G102 Lightsync (черный)
29 отзывов
полноразмерная игровая мышь для ПК, проводная USB, сенсор оптический 8000 dpi, 6 кнопок, колесо с нажатием, цвет черный
67,20 р.
22 предложения

Электрическая кофемолка Bosch за 65 р.


Электрическая кофемолка Bosch MKM 6003
90 отзывов
180 Вт, контейнер для зерен на 75 г
65,00 р.
16 предложений

Видеоадаптер HDMI-VGA — 17,53 р.


Адаптер Cablexpert A-HDMI-VGA-04
29 отзывов
адаптер HDMI/VGA, черный, длина 0.15 м
17,53 р.
17 предложений

Тостер Philips с разогревом пирожков и булочек — 72 р.


Тостер Philips HD2581/90
27 отзывов
830 Вт, количество тостов: 2, корпус: пластик, решетка для подогрева булочек, 8 степеней обжаривания, цвет черный
72,00 р.
18 предложений

Струйное цветное МФУ Canon за 99 р.


МФУ Canon PIXMA MG2540S
24 отзыва
МФУ, струйный, цветной, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 8 стр/мин, скорость цветной печати 4 стр/мин, разрешение 4800x600 dpi
99,00 р.
17 предложений

Электроштопор, кофе и опасные бритвы. Что заказывали белорусы до 100 рублей в Каталоге за последний месяц?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый весенний месяц традиционно лидерами по заказам оказались товары Xiaomi из самых разных категорий: от дозаторов мыла до умных браслетов. Кроме них, много...
 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ проводит комплекс спецмероприятий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by