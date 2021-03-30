Электроштопор, кофе и опасные бритвы. Что заказывали белорусы до 100 рублей в Каталоге за последний месяц?

Источник материала: Onliner

В первый весенний месяц традиционно лидерами по заказам оказались товары Xiaomi из самых разных категорий: от дозаторов мыла до умных браслетов. Кроме них, много покупали в марте и простых бытовых вещей, например таблетки для посудомоечных машин, опасные бритвы с деревянной ручкой, средства для удаления накипи в кофемашинах и килограмм зернового кофе Lavazza Qualita Oro. Как выглядит весь топ недорогих товаров Каталога за март?

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Средство от накипи DeLonghi Ecodecalk DLSC500 14 отзывов средство от накипи для кофемашины и кофеварки/для чайников и термопотов, 0.5 л 29,49 р. 20 предложений



























































































































