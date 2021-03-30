В России стартовали продажи Kia Carnival. Цены — от $34,4 тысячи

Источник материала: Onliner

Кто там жаловался, что на рынке не осталось вэнов? Новость для вас. Компания Kia объявила о старте продаж нового Carnival в России. Его собирают на «Автоторе» в Калининграде. Для покупателей предлагается аж восемь фиксированных комплектаций по цене от 2 599 900 до 3 579 900 рублей ($34 400—47 400). Первые машины отдадут клиентам 14 апреля.

Четвертое поколение «Карнивала» показали без малого год назад. Автомобиль получил угловатый и, можно сказать, представительский экстерьер с острыми гранями, расширенными колесными арками и «спокойной» формой оптики. У машины яркий двухобъемный профиль и последняя стилистика Kia.





Габаритная длина минивэна — 5155 мм, а ширина — 1995 мм. Между передней и задней осью — более трех метров. Для клиентов в ТС машину предложат с двумя моторами на выбор. Наиболее доступная версия оснащается 2,2-литровым турбодизелем мощностью 200 л. с. В общем-то этот мотор идеальный для такой машины. Уже в базе идет 8-АКП. В салоне по умолчанию 8 мест (есть дорогие версии с 7 посадочными местами).





Есть еще бензиновый мотор объемом 3,5 литра. Атмосферный агрегат развивает 250 л. с. В самом доступном исполнении за 34,4 тысячи долларов по курсу клиент получит семь подушек безопасности, LED-оптику, мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном, задние парктроники, 17-дюймовые колесные диски, «зимний пакет» (подогрев лобового стекла, форсунок омывателей и передних сидений), помощь при трогании на подъеме, контроль давления в шинах, климат-контроль и аудиосистему с 6 динамиками.







