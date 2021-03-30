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В Беларуси регулятор сможет блокировать копии интернет-ресурсов
Источник материала: Onliner
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Под копией интернет-ресурса понимают «интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».
Когда Министерство информации обнаруживает копию, соответствующее уведомление отправляется в государственную инспекцию для включения идентификатора этого ресурса в список ограниченного доступа. Если копия ресурса находится в национальном сегменте интернета, уведомление также получает владелец копии. Включение в список ограниченного доступа происходит в день получения уведомления решения Министерства информации либо копии решения.
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