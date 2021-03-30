В Беларуси регулятор сможет блокировать копии интернет-ресурсов

Источник материала: Onliner

На Национальном правовом интернет-портале pravo.by опубликовано свежее постановление оперативно-аналитического центра. Министерства связи и информации, а также Министерства информации. В документе от 25 марта этого года сказано, что отныне блокировке будут подвергать копии интернет-ресурсов.

Под копией интернет-ресурса понимают «интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Когда Министерство информации обнаруживает копию, соответствующее уведомление отправляется в государственную инспекцию для включения идентификатора этого ресурса в список ограниченного доступа. Если копия ресурса находится в национальном сегменте интернета, уведомление также получает владелец копии. Включение в список ограниченного доступа происходит в день получения уведомления решения Министерства информации либо копии решения.