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В Беларуси регулятор сможет блокировать копии интернет-ресурсов

30.03.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Национальном правовом интернет-портале pravo.by опубликовано свежее постановление оперативно-аналитического центра. Министерства связи и информации, а также Министерства информации. В документе от 25 марта этого года сказано, что отныне блокировке будут подвергать копии интернет-ресурсов.

Под копией интернет-ресурса понимают «интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».

Когда Министерство информации обнаруживает копию, соответствующее уведомление отправляется в государственную инспекцию для включения идентификатора этого ресурса в список ограниченного доступа. Если копия ресурса находится в национальном сегменте интернета, уведомление также получает владелец копии. Включение в список ограниченного доступа происходит в день получения уведомления решения Министерства информации либо копии решения.

 
 
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На Национальном правовом интернет-портале pravo.by опубликовано свежее постановление оперативно-аналитического центра. Министерства связи и информации, а также...
 
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