Фонтан у кинотеатра «Киев», который 12 лет не работал после реконструкции, снова нуждается в реконструкции

Источник материала: Onliner

Фонтан возле кинотеатра «Киев» реконструировали долгих 3 года. В 2009 году он открылся, но проработал всего три дня. Тогда говорили, что этот пуск был тестовым, а по-настоящему фонтан заработает, когда его примут в эксплуатацию. Но прошло уже 12 лет, а этого не случилось. Его то включали, то отключали. Агентство «Минск-Новости» выяснило, что фонтан до сих пор остается без хозяина, и теперь ему нужна уже новая реконструкция.

УКС Центрального района, который выполнял строительные работы, утверждал, что они сделаны в соответствии с документацией, которая прошла экспертизу, но фонтан почему-то не функционировал, а «Минскзеленстрой» его не принимал. Потом поменялось руководство УКСа, руководство «Минскзеленстроя», незаменимым осталось одно: фонтан возле кинотеатра «Киев» как следует не работал. В 2017 году он все еще числился на сайте «Минскзеленстроя» как находящийся в стадии ремонта.

Что же изменилось спустя еще четыре года? На самом деле, немногое. По словам первого замглавы администрации района Вадима Передни, сейчас подготовлен проект решения Мингорисполкома о передаче фонтана на баланс «Минскзеленстроя». Когда у объекта появится хозяин, можно будет рассчитывать на ремонт и последующий запуск. Однако не факт, что горожане смогут насладиться игрой его струй уже в нынешнем году, ведь, чтобы фонтан заработал, потребуется приобрести и установить новое насосное оборудование взамен вышедшего из строя. Почему и когда оно успело выйти из строя, видимо, так и останется загадкой.