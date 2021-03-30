В Минске пьяный водитель на Citroen совершил ДТП

Источник материала: Onliner

Вчера в районе 18:45 в Минске случилось ДТП с участием нетрезвого водителя. По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска Анастасии Забавской, мужчина 1979 года рождения, управляя автомобилем Citroen, двигался по ул. Алеся Бачило со стороны ул. Ротмистрова в направлении ул. Селицкого.

Не справившись с управлением, автомобилист совершил столкновение со встречным Audi. В результате происшествия пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Установлено, что виновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,68 промилле алкоголя.





Госавтоинспекция напоминает, что с 1 марта 2021 года ужесточилось наказание в отношении нетрезвых водителей. Теперь, если в выдыхаемом воздухе содержится от 0,3 до 0,8 промилле алкоголя, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 100 базовых величин и лишение права управления сроком на 3 года, а если свыше 0,8 промилле — штраф будет уже составлять 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.