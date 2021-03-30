Отвлеклась на регулировку печки и въехала в отбойник

Источник материала: Onliner

В воскресенье утром на 145-м километре трассы М6 (Минск — Гродно) произошла авария. По информации «Лидской газеты», в 7:20 девушка за рулем Ford Ka не справилась с управлением и въехала в отбойник.

За рулем хетчбэка была жительница Гродно 1994 года рождения. Она двигалась со стороны областного центра в направлении Минска. По ее словам, во время движения отвлеклась на регулировку печки. Когда увидела, что автомобиль стал съезжать вправо, вывернула руль влево, из-за чего машину занесло, она ударилась в отбойник, а затем съехала на обочину.





Девушка получила водительское удостоверение совсем недавно — в январе. В ДТП никто не пострадал. Машина получила механические повреждения передней части.