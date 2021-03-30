Обзор одного из самых доступных смартфонов с AMOLED-экраном — Honor 30i

Источник материала: Onliner Сегодня посмотрим на одну из последних моделей Honor еще до разъединения бренда с материнской корпорацией Huawei. По слухам, весной-летом теперь уже полностью самостоятельная компания выпустит совершенно новые смартфоны на чипах Qualcomm и с сервисами Google. А Honor 30i — аппарат из недавней эпохи, тесно связывавшей одной пуповиной два бренда. Почему не дождались новых смартфонов и обратили внимание на эту модель? Так вышло, что на сегодня Honor 30i — один из самых доступных смартфонов с AMOLED-дисплеем.

Что в коробке

Скрепка, чехол, кабель, кубик зарядки и документация — комплект не бог весть какой богатый, но получше, чем у флагманов. Во всяком случае не нужно докупать зарядное устройство, да и прозрачный силиконовый чехол на первое время сгодится.

Внешний вид

По традиции Honor любит поиграть с градиентами. В продаже есть и универсальная черная расцветка, но в нашем случае это «ультрафиолетовый закат». Если обойтись минимумом поэтических метафор, то половина крышки голубого цвета, который постепенно переходит к чему-то вроде персикового оттенка.





По нынешним меркам блок с камерами выглядит даже скромно: никаких вам массивных квадратов или кругов. Вместо этого — вытянутая полоса с тремя датчиками. Один из них является сенсором глубины, плюс основная и широкоугольная камеры.

Дактилоскопический сенсор разместили под экраном. Это, конечно, не такой шустрый датчик нового поколения, который устанавливается в Galaxy S21. Здесь и ошибок побольше, и палец надо задержать на экране на секунду. В общем, в данном случае было бы логично встроить обычный сенсор в боковую кнопку включения. Наверное, разработчики решили поэкспериментировать с модными фишками в бюджетном сегменте.





На левом торце — гибридный слот либо для двух SIM-карт, либо для «симки» и карты памяти. Важное уточнение: карточки поддерживаются только фирменного стандарта NM. Удовольствие недешевое, к тому же пока довольно редкое. Впрочем, Honor 30i изначально предлагает 128 ГБ встроенной памяти, которой для бюджетного телефона вполне достаточно.











Пара микрофонов, динамик, аудиоразъем… Радует, что для подключения кабеля используется универсальный разъем USB Type-C.

Что касается практичности, то здесь Honor 30i проявляет себя двояко. С одной стороны, благодаря небольшой толщине и закругленным торцам его удобно и приятно держать в одной руке, с другой — материал очень скользкий, и телефон так и норовит соскользнуть чуть ли не с любой поверхности. Без чехла боязно класть его даже на стол.

Дисплей

А вот и то, что в первую очередь делает этот аппарат таким примечательным. Honor 30i стал одним из очень немногих современных бюджетных смартфонов с AMOLED-матрицей. Причем речь не идет о какой-нибудь отбраковке, неликвиде или мутном дешмане — нет, здесь установлен отличный экран, который не стыдно поставить и в гораздо более дорогие модели.





Диагональ 6,3 дюйма, разрешение 1080×2400 пикселей с плотностью 418 ppi (отдельных точек не различить), режим Always On, высокий запас яркости, которого хватит даже для летнего солнца, — еще год назад такой экран можно было запросто встретить во флагманских смартфонах, и вот они уже добрались до бюджетного сегмента.

Кажется, эра IPS-матриц подошла к концу. Не удивимся, если через год их нишей останутся только ультрабюджетные аппараты ценой до $100.

Железо и автономность

Разумеется, с таким дисплеем пришлось на чем-то экономить. И в данном случае это процессор. Прародитель Kirin 710F дебютировал еще в 2018 году. Тогда это был неплохой процессор среднего уровня, но сегодня его возможности выглядят скромно.

Надо отдать «старичку» должное: мощности чипа хватает на плавную работу системы в целом и интерфейса в частности. Все системные приложения, видео и простенькие игры заходят на ура. Но все же Kirin 710F — это не геймерский процессор, а Honor 30i — не геймерский смартфон. «Тяжелые» игры идут или на минимальных настройках, или с заметными фризами.

Зато у аппарата 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, плюс есть поддержка NFC и Bluetooth версии 5.1.

Аккумулятора емкостью 4000 мА·ч хватает на полтора-два дня работы умеренной интенсивности. Даже если нагружать девайс по полной, сутки он выдержит точно. Жаль только, что нет быстрой зарядки, а без нее Honor 30i заряжается около двух часов.

Камера

С камерами все стандартно и без неожиданностей. Стандартная 48-мегапиксельная камера по умолчанию снимает в 12 Мп, и пусть всегда так делает: все равно полноразмерные фото не дадут ничего принципиально нового.

При хорошем освещении хороши и макро, и панорамные фото, и снимки на 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. С учетом цены здесь даже и претензий толком не предъявишь.



Основная камера

«Ширик»

Ночной режим на основной камере

«Ширик»





При недостаточном освещении все уже не так однозначно. «Ширик» в таких условиях вовсе бесполезен. Стандартная камера в ночном режиме неплоха, если не считать излишней шумности.

Конкуренты

На момент написания обзора Honor 30i стоил от 399 рублей, что делало его самым доступным актуальным смартфоном с OLED-экраном. Однако ближе к дате публикации девайс подорожал на 100 рублей. Впрочем, даже с учетом этого у аппарата лишь один основной конкурент — Samsung Galaxy A31 .

У «корейца» немного больше дисплей и аккумулятор, есть беспроводная зарядка и сервисы Google. На стороне Honor за сопоставимую цену вдвое более емкий накопитель и габариты компактнее.

Honor 30i — удачный бюджетник Honor прошлой эпохи времен Huawei. Здесь отменного качестве экран, много памяти, симпатичный дизайн, нормальная камера, достойная автономность. Хотелось бы более актуальный и мощный процессор, но это, наверное, уже дело второй половины 2021 года.