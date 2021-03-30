ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Все популярные парковки в центре Минска сделают платными

30.03.2021 10:47 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Все популярные парковки в центре Минска сделают платными
Иллюстративное фото
Телеграм-канал Мингорисполкома «Минск. Официально» сообщает: все популярные парковки в Минске собираются сделать платными.

По крайней мере, те из них, что расположены в пределах второго кольца.

Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тысячи мест. До конца 2022 года её планируется развить до 10 тысяч — то есть, их станет в 2,5 раза больше.

Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По крайней мере, те из них, что расположены в пределах второго кольца.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обложка дня. «Гагарин – космос» в БЧБ-цвете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by