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Все популярные парковки в центре Минска сделают платными
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По крайней мере, те из них, что расположены в пределах второго кольца.
Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тысячи мест. До конца 2022 года её планируется развить до 10 тысяч — то есть, их станет в 2,5 раза больше.
Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.
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По крайней мере, те из них, что расположены в пределах второго кольца.
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