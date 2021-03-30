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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Все популярные парковки в центре Минска сделают платными По крайней мере, те из них, что расположены в пределах второго кольца.

По крайней мере, те из них, что расположены в пределах второго кольца.Сейчас в Минске работает сеть платных открытых парковок на 4,1 тысячи мест. До конца 2022 года её планируется развить до 10 тысяч — то есть, их станет в 2,5 раза больше.Также предлагается внедрить более гибкие тарифы с возможностью предоставления ограниченного числа абонементов на закрытые парковки для максимально равномерного распределения их загрузки.