Источник материала: UDF



Фото: Thomas Jensen / Unsplash

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси будут блокировать «копии интернет-ресурсов» Госинспекция будет включать копию интернет-ресурса в список ограниченного доступа в течение одного дня.

На это обратило внимание издание reform.by,Tut.by.Постановление № 2/6/2 от 25 марта 2021 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после официального опубликования.Среди прочего в документе появилась следующая фраза: «копия интернет-ресурса — интернет-ресурс, сходный до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».И затем отмечается, что теперь Министерство информации при выявлении копии интернет-ресурса будет направлять уведомление в Государственную инспекцию по электросвязи Минсвязи «для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа» (владельца об этом уведомят).Любопытно, что, согласно обновленному положению, Госинспекция будет включать копию интернет-ресурса в список ограниченного доступа в течение одного дня после получения уведомления Мининформа или же копии решения Министерства информации.