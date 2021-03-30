Автор хита Lost On You выступит в Минске через год

Источник материала: Tut.by

Спустя три года после предыдущего концерта знаменитая американская певица с итальянскими корнями LP возвращается в Минск . Встреча с Лаурой Перголицци назначена на 9 февраля 2022 года в столичном Prime Hall.



Фото предоставлено организаторами

Долгая тернистая творческая дорога певицы, за которую она написала хиты для Рианны и Кристины Агиллеры, привели к блокбастеру Lost On You, открывшему ее творчество для сотен тысяч людей от Бреста до Владивостока, и теперь ни один ее тур не обходится без всех крупных городов постсоветского пространства.

Последняя на данный момент пластинка Heart To Mouth оказалась самой личной работой певицы. «Я наконец-то могу рассказать в своих песнях то, что я хочу, и так, как я этого хочу», — делится исполнительница.

Надолго разлучившая певицу со зрителем пандемия не прошла для артистки зря: LP подготовила новые композиции, которые станут основой нового альбома и обязательно прозвучат на предстоящем концерте. Услышать любимые песни, первыми оценить новые композиции, и, конечно, спеть хором Lost On You можно будет 9 февраля следующего года в клубе Prime Hall.

Когда: 9 февраля 2022 года, 20.00

Где: Prime Hall

Сколько: от 104 до 184 рублей Купить билет