«Могу и колеса подкрутить, но чаще сижу, как королева». Поговорили с женщиной, которая первой стала водить автобус в Минске

Источник материала: Tut.by

Еще несколько лет назад нельзя было увидеть за рулем автобуса женщину — эта вакансия предназначалась исключительно для мужчин. Сейчас все изменилось — в кабине городского автобуса все чаще можно увидеть даму, по-королевски восседающую на высоком кресле водителя. Самой первой в столице в эту профессию пришла Инна Пехота, а сейчас она ветеран труда и водитель первого класса. AUTO.TUT.BY узнал у женщины, как восприняли ее появление коллеги-мужчины, чем сложнее управлять — троллейбусом или автобусом, о баллонном ключе и общении с пассажирами.





«Чтобы выглядеть за рулем солиднее, прикидывалась парнем»

Водитель пассажирского автобуса — профессия совершенно обычная, мирная, ничем не выделяющая людей, которые работают на этой должности, — везут и везут себе пассажиров. Впрочем, везде есть личности, которые больше сияют и отличаются от других. Вот и среди штата столичных водителей ГП «Минсктранс» есть свои яркие звездочки, одна из них — Инна Пехота.

В транспортной отрасли Инна знаменитость — именно она восемь лет назад стала первой женщиной-водителем городского пассажирского автобуса, раньше к управлению допускали только мужчин. Впрочем, судьба Инны могла сложиться совсем по-другому, ведь она намеревалась двигаться в другую сферу, но, как это бывает в жизни, изменили все случайности и неожиданные встречи.

Инна Пехота родом из деревни Маньковщина Воложинского района. Девчонка она была бойкая, спортивная, носилась на мотоцикле. Впрочем, такая она и сейчас. Но было в кого — ее мама в советские времена работала зоотехником в колхозе и тоже разъезжала по угодьям на мотоцикле, в то время это выглядело ну очень эксцентрично.

Школьницей Инна размышляла о том, как «здорово быть дальнобойщицей, хозяйкой здоровой фуры». Но, увы, дорога в эту профессию для женщин тогда была закрыта. После школы девушка засобиралась поступать в столичный институт физкультуры. Она прекрасно играла в настольный теннис, выигрывала областные соревнования, да и в целом показывала неплохие результаты в спорте. Но перед самым поступлением сломала руку. Конечно, можно было попробовать перенести экзамены на следующий год, но все сложилось по-другому.





— Думали с мамой, что ж мне делать, куда податься. Решили, что пойду на трехмесячные водительские курсы, можно было отучиться на категории А, В, C. Закончила их в декабре 1995 года, но права стали действительными только в марте 96-го — когда мне исполнилось 18 лет.

С наступлением совершеннолетия девушка устроилась в колхоз водителем древнего «газона» — ГАЗ-53. Но очень уж стеснялась выглядеть за рулем по-детски — она хоть и была шустрая, но невысокого роста. Чтобы хоть немного выглядеть солиднее, Инна надевала на голову кепку, чтобы все думали, что это в кабине едет молодой парнишка.

— Поездила я тогда по полям вдоволь, даже на уборочную попала, — улыбается воспоминаниям Инна. — А потом подруга из Дзержинска подбила меня, чтобы приехала к ней в город: работать швеями. Навыки были — на УПК в школе швейному делу научились.





Работа швеей Инне «не зашла», поэтому в 1998 году вместе со своей одноклассницей Татьяной она решила рвануть в Минск — искать работу. В столице девчонки встретили еще одного своего одноклассника, в то время он работал водителем троллейбуса. Земляк предложил: «Айда к нам, работа будет, нормальная зарплата, общагу дадут». Подруги поразмышляли недолго, да и решили попробовать.

«В автопарке мужчины-водители встретили холодно»

Полгода девушки учились на курсах «троллейбусниц», повышали свое водительское мастерство. Потом вместе пошли работать в троллейбусный парк № 4, на маршрут № 4.

— Страха ездить на троллейбусе у меня не было — был же опыт вождения «газона». Да, конечно, груз изменился, но его любой надо беречь, возить аккуратно. Вообще, я всегда ездила и езжу без рывков, резких торможений и перестроений, даже на легковушке.

Жизнь шла своим чередом: на работе Инна познакомилась со своим будущим мужем — он был водителем автобуса, через год вышла замуж, родились двое сыновей. От предприятия построили свою квартиру. В семье все было хорошо, но вот в работе Инна заскучала, ей словно чего-то не хватало. Одно время женщина хотела бросить троллейбус и пойти работать на маршрутку, но нужна была категория D. Дальнобойщиками женщин тогда тоже не брали, на автобус пойти тоже нельзя было.





— Даже не знаю, почему раньше водителями автобусов брали только мужчин. Вероятнее всего, потому что этот транспорт раньше был совсем другим, управлять им было сложнее. Коробка переключения передач — механика, рычаг — огромная, тяжелая палка. Переключить скорость таким довольно тяжело, нужна физическая сила, не каждый мужик сладит! Но современные автобусы совсем другие, и девчонки уже могут справиться, вот их и становится в автобусных парках все больше, — говорит Инна.

Восемь лет назад, в 2013 году, свершилось невероятное и долгожданное для Инны событие: на предприятии решили, что водителем автобуса можно быть и женщинам. Как только наша героиня узнала об этом — сразу рванула переоформляться. Супруг не был против, да и попробуй Инне запретить что-либо!

— Коллеги-мужчины с автобусов к нам, девушкам на троллейбусах, тогда относились хорошо, никаких косых взглядов в нашу сторону. Но вот когда я перешла на автобус, то тут появились недовольные. Правда, в глаза мне никто ничего плохого не говорил, но реагировали холодно, здоровались сквозь зубы, — задорно смеется Инна.

Уже потом, через несколько лет, когда Инна показала, что она справляется с работой не хуже мужчин и завоевала доверие коллег, те ей признались, мол, да, с большой критикой тогда восприняли появление женщин в своей сфере.





Сейчас Инна Пехота работает в автопарке № 5 на МАЗ-215 — это длинный автобус с гармошкой. По мнению водителя, работать на автобусе, да еще сочлененном, ей легче, чем на коротком троллейбусе, у которого две «дороги» — провода и проезжая часть. Зарплата у «автобусников», может, чуть больше, чем у коллег с троллейбусов, но раз на раз не приходится.

— Новый автобус — это космос! Не сравнить, например, с советским троллейбусом ЗиУ-9, на котором я ездила. Он мощный, оборотистый, работать на нем гораздо легче. Как-то на заправке ко мне подошел мужчина и поинтересовался, не трудно ли управлять такой махиной. Я говорю: «Что вы, это ж иномарка!», имея в виду комфорт современной машины. А дядька не понял и отвечает: «Какая ж это иномарка? Это ж МАЗ». В общем, оценит и поймет это лишь тот, кто поездил.

«И дом, и автобус делим вместе с мужем»

По технической части Инна выполняет такие же работы, как коллеги-мужчины: при необходимости меняет предохранители, доливает омывайку, проверяет антифриз, масло. Из тяжелого может взять в руки огромный баллонный ключ с монтировкой и поджать гайки на колесах. Но это женщина сейчас делает редко — перед сдачей автобуса эту процедуру проделывает ее супруг: он у Инны напарник. Так что ей «остается сидеть высоко и рулить, как королеве».

— Но это не значит, что случись что на линии, и я буду звонить и кричать ему, чтобы он срочно приехал решать мою проблему. Бывает, в пути может произойти поломка. Тогда вызываю техпомощь, автобус отбуксируют на станцию. Истерик при этом я не закатываю, не плачу. Пустяки это! Чтобы горшей беды у нас больше не было, чем эта. Главное, чтобы в семье все было хорошо и близкие были здоровы.





В том, что супруги и совместный быт ведут, и работают вместе, Инна ничего плохого не видит — даже если и бывают разногласия по каким-то вопросам, они умеют договариваться друг с другом. Несмотря на то, что муж и жена работают в разные смены, бывает, выходные у них совпадают и они с удовольствием их проводят вместе.

— Вот что муж не любит, так это чтобы в кабине были разные лишние предметы, поэтому всякие женские штучки я ношу с собой. Да я и сама не люблю, когда кабина завалена-загромождена. Впрочем, это запрещено и инструкцией.

Поблажек для женщин-«автобусниц» на работе не делают: работают наравне с мужчинами. И выходные распределяют, как всем. Вот в этом году на 8 Марта у Инны выпал выходной, не факт, что так же получится в следующем году. К трудностям с ранними подъемами на работу, поздними возвращениями женщина уже привыкла, режим выработался.

— Ничего не хочу менять, я на своем месте, и меня все устраивает. Начальником мне не стать — у меня ведь только школа, да я и не хочу. Свекр сестры как-то предложил: «Могу Инку устроить в дальнобой», а мне уже не надо — чем мой автобус не фура? — отмахивается героиня и с гордостью добавляет: — Я ж здесь уже ветеран — 20 лет отработала, первый водительский класс и значок за безаварийное, без залетов вождение! Мое фото и еще одной девчонки даже на Доску почета повесили.

«И пассажиры умеют делать водителя счастливым»

Из сложностей работы Инна отмечает лишь одну: не выбиться из графика в час пик, когда проехать невозможно, потому что вместе со всем транспортом стоишь в заторе. А вот остановиться на остановке вплотную к бордюру, общаться с пассажирами, продавать билеты — легко!

Пассажиры бывают разные, есть и особенно разговорчивые мужчины, которые как видят женщину-водителя, так очень хотят с ней пообщаться. Но больше тех, кто удивляются, увидев за рулем Инну, тут же улыбаются и поднимают вверх большой палец руки: «Класс!» Впрочем, попадаются пассажиры с претензиями, с такими надо «притормозить», успокоить.





— С пассажирами я не ругаюсь, конфликт не разжигаю, если возникают какие-то вопросы. В такие моменты лучше промолчать. Люди сейчас раздражительные, начнешь спорить — напишут жалобу, будут разбирательства. Кому это надо?

Но водитель отмечает, что угодить всем тяжело, даже когда нарушения нет и действуешь по закону. Например, во время жары водитель включает в салоне кондиционер для охлаждения воздуха. Вроде бы это хорошо, но кому-то не нравится — дует, поэтому пассажир просит выключить. А в этот же момент кому-то душно, он, наоборот, требует включить.





— Через зеркала и камеры я все вижу, что происходит в салоне. Обычно замечаний пассажирам не делаю. Исключение — когда дети во время движения бегают по автобусу, а их мамы позволяют такое поведение.

В таких случаях Инна просит через громкую связь посадить малыша на сиденье, чтобы не допустить травмирование ребенка в пути. А бывает, что шуточно обращается напрямую к маленькому пассажиру: «А кто это там бегает? Вот я сейчас заберу этого малыша».

— Кстати, пассажиры ведь умеют поднимать настроение водителю! Некоторые подходят купить билет и говорят: «Доброе утро!» — желают хорошего для, счастливого пути. Говорят спасибо за талончик. За такое отношение хочется пассажиру даже самолично талон пробить! Вот бы побольше нам таких людей!