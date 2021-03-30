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Белорусы представили еще один проект на международной платформе стартапов Product Hunt

30.03.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы представили еще один проект на международной платформе стартапов Product Hunt — трекер привычек под названием Habio.


Источник: producthunt.com

На международной платформе стартапов Product Hunt каждый день запускаются десятки проектов со всего мира. Основная цель — получить поддержку мирового стартап-сообщества и привлечь внимание к своему продукту. В это раз белорусские разработчики предложили оценить новое приложение по формированию полезных привычек.

Как рассказали в команде стартапа, продукт под названием Habio включает в себя трекер привычек, дневник, полезные статьи о психологии и образе жизни. В феврале в приложении запустили курс по формированию полезных привычек, позволяющий разобраться, как появляется, развивается и закрепляется привычка. Больше нет причин ждать понедельника, можно начинать менять свою жизнь сразу.

«Часто люди ставят себе негативные установки — бросить что-то, отказаться от чего-то, — поясняет маркетолог проекта, — но, как правило, негативные цели не работают, поэтому мы предлагаем изменить подход и думать в позитивном ключе о том, к чему пользователь хочет прийти».

Пока приложение доступно на английском языке и ориентировано на мировую аудиторию, однако разработчики намекают, что планируют запускать курсы и на русском языке.

Как это работает? Нужно зайти в приложение, ввести имя и затем перейти к «созданию привычки». В продукте заложено 20 готовых привычек, из которых можно выбрать готовый вариант или написать любую свою привычку, которая в списки не входит.

Также можно выбрать, в какое время и в какой обстановке вы будете работать над формированием своей привычки, и указать время напоминания.

 
 
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