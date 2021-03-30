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Samsung выпустит новые беспроводные наушники - и вот что о них уже известно

30.03.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Samsung работает над новыми TWS-наушниками Galaxy Buds2. Об этом сообщает издание Android Police.


На фото Galaxy Buds Pro

Такой вывод обозреватели ресурса сделали исходя из кода фирменного мобильного приложения Samsung Galaxy Wearable, в котором обнаружились упоминание еще не анонсированной новинки. А сама программа как раз и используется для управления функциями носимых гаджетов компании.

Кодовое обозначение Galaxy Buds2 — berry. Вероятно, они придут на смену моделям Galaxy Buds и Buds+ и при этом не будут конкурировать с Galaxy Buds Live или Galaxy Buds Pro. Правда, другие характеристики девайса пока неизвестны. Ясно наверняка только, что они смогут осуществлять сопряжение сразу с несколькими устройствами.

А еще предполагают, что в продажу Galaxy Buds2 выйдут в этом году, хотя точная дата пока не называется.

 
 
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Кодовое обозначение Galaxy Buds2 - berry. Вероятно, они придут на смену моделям Galaxy Buds и Buds+.
 
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