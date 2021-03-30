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Максимков: «Путь придется пройти. Он будет долгим. И коснется абсолютно всех»
30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный продюсер – о том, каким видит будущее.
Фото из Facebook
– Мне кажется, нам в недалеком будущем не обойтись без собственного «Нюрнбергского процесса», –
А еще до начала отменить смертную казнь.
Вот с такого процесса, возможно, начнется осознание, оздоровление, гуманизация нашего общества и глубинное понимание и следование истинным базовым человеческим ценностям.
Путь придется пройти. Он будет долгим. И коснется абсолютно всех. Абсолютно!
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Известный продюсер – о том, каким видит будущее.
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