Максимков: «Путь придется пройти. Он будет долгим. И коснется абсолютно всех»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный продюсер – о том, каким видит будущее.





Фото из Facebook

– Мне кажется, нам в недалеком будущем не обойтись без собственного «Нюрнбергского процесса», – пишет Владимир Максимков. – Длительного, скрупулезного, с педантичным соблюдением всех процедур; с тщательно выбранными независимыми судьями; максимально открытого, с прямыми трансляциями по ТВ и онлайн в интернете; под наблюдением международного сообщества, прессы без каких-либо ограничений, отобранных авторитетных зарубежных юридических контор, агентств и аудиторов; с глубокими вдумчивыми прениями сторон, специалистов и экпертов и разжевыванием каждого эпизода и каждого нюанса до элементарных понятий настолько, чтобы всем стало понятно; важно: с огромной армией квалифицированных адвокатов и толкования любого сомнения в пользу обвиняемых.

А еще до начала отменить смертную казнь.

Вот с такого процесса, возможно, начнется осознание, оздоровление, гуманизация нашего общества и глубинное понимание и следование истинным базовым человеческим ценностям.

Путь придется пройти. Он будет долгим. И коснется абсолютно всех. Абсолютно!