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Обложка дня. «Гагарин – космос» в БЧБ-цвете
30.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер российской Esquire, главная тема которого вынесена на обложке в приятном белорусу цвете. Вероятно, совпадение, но все равно рот растягивается до ушей: )
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Так выглядит свежий номер российской Esquire, главная тема которого вынесена на обложке в приятном белорусу цвете.
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