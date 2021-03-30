Орехъ: «Быть сталинским палачом всё еще считается стыдно»

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Российский обозреватель – о деле в отношении Дениса Карагодина, расследующего убийство прадеда в годы репрессий.

– Даже в самой отвратительной истории можно найти положительные стороны, – пишет Антон Орехъ на Эхе Москвы . – То, что против Дениса Карагодина сейчас подняли волну, говорит о том, что быть сталинским палачом всё еще считается стыдным и порочащим фактом биографии. Еще не во всех отделах полиции висят портреты Ягоды и не на всех выставках достижений стоят бронзовые фигуры Берии.

О репрессиях стараются говорить минимально и без подробностей, но всё-таки мы еще не дошли до той черты, когда уничтожение собственных граждан будет признано необходимым, оправданным или даже полезным делом.

Денис Карагодин взял на себя функции государства. Которое давно было обязано сделать две вещи: назвать имена жертв и назвать имена убийц. С именами у нас вообще плохо. Наша история – это обезличенный миф. И плохое и хорошее скрывается либо за придуманными персонажами вроде 28 панфиловцев, либо за абстрактной безликой массой. Это касается и главного предмета культа – культа Победы.

Сколько там миллионов погибло – кто знает? Как звали этих людей — кто скажет? Сейчас архивы снова засекретили и ничего, кроме георгиевских ленточек и наглядной агитации не остается совсем. С репрессиями тоже самое.

Возня вокруг важнейшей акции «Последний адрес», которая возвращает имена реальных людей и призвана напомнить нам, что эти невинно загубленные люди жили там же, где живем мы, ходили по тем же улицам и мечтали, наверное, о том, же, о чем мечтаем мы. Юрий Дмитриев вообще посажен и намеренно обвинен в отвратительном преступлении, чтобы его расследование сталинских преступлений ассоциировалось с педофилией.

Денис Карагодин занимается таким же важным делом. Возвращает имена. И жертвам и палачам. Придумать он ничего не может, потому что у него нет никаких других источников, кроме архивов, не все из которых еще наглухо забиты досками.

У Карагодина нет цели опорочить потомков тех, кто убивал его прадеда – они ни при чём. Но кому-то из потомков, а, возможно, и совсем посторонним людям неуютно от этой правды. Потому что в политическом смысле нынешняя власть — наследники чекистов и по духу им гораздо ближе те, кто не тратил времени на сантименты, а просто ставил к стенке и врагов, и случайных людей.

Власть наша опирается на прошлое, в котором всё должно быть хорошо, а про отдельные «перегибы», раз уж нельзя молчать совсем, говорить надо нехотя и кратко.

Карагодин, выполняя свой долг перед погибшим прадедом, на самом деле лупит прямо по фундаменту всех теперешних пакостей и безобразий. Потому что нынешние репрессии, протекающие как бы в легкой форме, наследуют тем тяжелым репрессиям, которые были на нашей земле 70, 80, 90 лет назад.

Карагодин громко говорит о каждом своем шаге и о том, как ему стараются помешать. Мы тоже должны говорить об этом деле постоянно, много и громко. Не только ради памяти погибших, но и ради того, чтобы всё это не повторилось уже с нами самими.