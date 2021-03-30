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В Беларуси ограничат доступ к "зеркалам" интернет-ресурсов

30.03.2021 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Копии интернет-ресурсов, которые сходны до степени смешения с сайтами, доступ к которым заблокирован, – так называемые "зеркала" – также будут включать в список ограниченного доступа. Соответствующее постановление Оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси, Минсвязи и Мининформа № 2/6/2 от 25 марта было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале во вторник.

Список ограниченного доступа обязателен для исполнения всеми поставщиками интернет-услуг на территории страны.

Решения о блокировке дубликата интернет-ресурса будет принимать Мининформ. После этого ведомство отправит уведомление о выявленной копии сайта в Госинспекцию, чтобы включить ее в список ограниченного доступа. В так называемый "черный лист" она попадет в течение дня после уведомления.

Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Запрещенные ресурсы

Список запрещенных интернет-ресурсов в Беларуси регулярно пополняется. В милиции ранее отмечали, что радикально настроенные лица продолжают распространять в интернете ложные сведения, которые дезориентируют пользователей сети, а также размещают призывы к несанкционированным митингам. 

Такие ресурсы, как правило, блокируются на территории республики. С полным перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Мининформа. Попадают под запрет и некоторые радикальные Telegram-каналы, которые признаются экстремистскими.

А за распространение информации из экстремистских интернет-ресурсов (в том числе за репост) предусмотрена административная ответственность: штраф до 100 базовых величин (2900 белорусских рублей – Sputnik) и конфискация предмета правонарушения.

В настоящее время в список экстремистских материалов входят 12 Telegram-каналов и 6 чатов. Среди них – Telegram-канал белорусского блогера Антона Мотолько, обвиняемого по уголовному делу о создании экстремистского формирования и массовых беспорядках.

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Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение Мининформа будут обязаны соблюдать все поставщики интернет-услуг в республике.
 
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