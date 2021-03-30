В партию Бабарико уже хотят вступить около трех тысяч человек

За первые сутки с момента объявления о создании в Беларуси политической партии «Вместе» заявки на вступление в нее через форму на сайте vmeste.party подали 2,7 тысячи человек, сообщает телеграм-канал штаба экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико.





29 марта Бабарико выступил с обращением, в котором заявил о необходимости создания партии «Вместе». «Я никогда не состоял ни в какой партии и не предполагал, что такая форма объединения людей имеет право на существование в XXI веке. Но белорусы показывают, что я был не прав. Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы», — отметил находящийся в СИЗО КГБ экс-банкира в обращении, которое размещено на сайте создаваемой партии.

По словам Бабарико, новая партия должна обеспечить решение следующих задач: показать большинство людей, которое устало жить в атмосфере лжи, ненависти и страха; объединить действия разрозненных самостоятельных инициатив; обеспечить работу групп и объединений и возобновить деятельность внутри страны.

Представители штаба Виктора Бабарико заявили, что сбор заявок на членство в партии будет проходить весь апрель, а в мае запланировано провести учредительный съезд.

Между тем некоторые политические аналитики считают, что власти не позволят зарегистрировать партию . «Не думаю, что в сегодняшних условиях власть зарегистрирует партию, да еще ту, которую создает Бабарико», — заявил эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич в комментарии БелаПАН. Он пояснил, что это означало бы дать легализоваться самому популярному, по некоторым данным, политику.

Более того, Карбалевич предполагает, что в результате перерегистрации, которую Лукашенко велел провести в первом полугодии, могут быть ликвидированы и некоторые из ныне зарегистрированных оппозиционных партий.

Политический обозреватель Павлюк Быковский, со своей стороны, отметил в комментарии БелаПАН, что в правящих кругах витают идеи ужесточить условия создания партий: например, чтобы для этого требовалось пять тысяч учредителей, а не тысяча, как сейчас, чтобы они представляли все области, а не большинство областей, как требуется ныне, и т.п.

Впервые о создании партии «Вместе» штаб Бабарико объявил 31 августа 2020 года. Тогда среди целей и задач, которые ставятся перед этой организацией, называлось «проведение конституционной реформы, работа по усовершенствованию и улучшению экономики Беларуси и расширение возможностей белорусов проявлять свою гражданскую инициативу».

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