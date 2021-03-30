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Доллар растет утром во вторник

30.03.2021 11:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ во вторник, 30 марта.

Доллар растет утром во вторник

По данным на 10:30, основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:    

  • доллар — 2,6238 белорусского рубля (+0,001 пункта);
  • российский рубль — 3,4724 белорусского рубля за 100 российских (+0,0136 пункта);
  • евро — 3,0838 белорусского рубля (-0,0067 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ во вторник, 30 марта.
 
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