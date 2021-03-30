Доллар растет утром во вторник

Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ во вторник, 30 марта.





По данным на 10:30, основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:

доллар — 2,6238 белорусского рубля (+0,001 пункта);

российский рубль — 3,4724 белорусского рубля за 100 российских (+0,0136 пункта);

евро — 3,0838 белорусского рубля (-0,0067 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .