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Доллар растет утром во вторник
Источник материала: Навiны
Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ во вторник, 30 марта.
По данным на 10:30, основные иностранные валюты торгуются на следующих позициях:
Прошедшая рабочая неделя (22-26 марта) на Белорусской валютно-фондовой бирже
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Американская валюта демонстрирует рост на открытии торгов на БВФБ во вторник, 30 марта.
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