ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ проводит комплекс спецмероприятий

30.03.2021 11:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Госавтоинспекция проводит на дорогах страны целый комплекс специальных мероприятий.

ГАИ проводит комплекс спецмероприятий

Так, в частности, автоинспекторы Витебщины «в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с правилами обгона и выезда на полосу встречного движения, осуществляют усиленный контроль данных видов нарушений».

В ГАИ напомнили, что КоАП предусматривает наказание за указанный вид нарушений до десяти базовых величин с лишением прав до одного года.

Кроме этого, будет вестись борьба с любителями быстрой езды. На дорогах появятся мобильные радары:

  • трасса М-10 (30-й км);
  • трасса М-10 (20-й км);
  • трасса М-10 (114-й км);
  • Гродно (ул. Поповича);
  • Гродно (ул. Калиновского);
  • Лида (ул. Ленинская);
  • дорога Р-99 (в Волковысском районе).

На территории Могилевской области наряды ДПС уделят особое внимание соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки детей.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция проводит на дорогах страны целый комплекс специальных мероприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России стартовали продажи Kia Carnival. Цены — от $34,4 тысячи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by