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ГАИ проводит комплекс спецмероприятий
Источник материала: Навiны
Госавтоинспекция проводит на дорогах страны целый комплекс специальных мероприятий.
Так, в частности, автоинспекторы Витебщины «в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с правилами обгона и выезда на полосу встречного движения, осуществляют усиленный контроль данных видов нарушений».
В ГАИ напомнили, что КоАП предусматривает наказание за указанный вид нарушений до десяти базовых величин с лишением прав до одного года.
Кроме этого, будет вестись борьба с любителями быстрой езды. На дорогах появятся мобильные радары:
На территории Могилевской области наряды ДПС уделят особое внимание соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки детей.
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Госавтоинспекция проводит на дорогах страны целый комплекс специальных мероприятий.
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