ГАИ проводит комплекс спецмероприятий

Госавтоинспекция проводит на дорогах страны целый комплекс специальных мероприятий.





Так, в частности, автоинспекторы Витебщины «в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с правилами обгона и выезда на полосу встречного движения, осуществляют усиленный контроль данных видов нарушений».

В ГАИ напомнили, что КоАП предусматривает наказание за указанный вид нарушений до десяти базовых величин с лишением прав до одного года.

Кроме этого, будет вестись борьба с любителями быстрой езды. На дорогах появятся мобильные радары:

трасса М-10 (30-й км);

трасса М-10 (20-й км);

трасса М-10 (114-й км);

Гродно (ул. Поповича);

Гродно (ул. Калиновского);

Лида (ул. Ленинская);

дорога Р-99 (в Волковысском районе).

На территории Могилевской области наряды ДПС уделят особое внимание соблюдению водителями правил проезда пешеходных переходов, безопасной перевозки детей.