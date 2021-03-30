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Немцы показали первый тизер Volkswagen T7
Источник материала: Onliner
Volkswagen представит T7 Multivan в ближайшие недели. Чтобы ожидание не было слишком мучительным, немцы показали первый официальный тизер семейства Т7. Кажется, нас ждет навороченный бус.
«Прочный коммерческий автомобиль c полным приводом», — так описывают новинку в пресс-службе VAG. Впрочем, не сомневайтесь: будут у модели и моноприводные исполнения. На тизере можно увидеть «мордашку» T7 с LED-элементами, заходящими на решетку радиатора, и абсолютно новой головной оптикой. Световая полоска габаритных огней раскинулась на всю ширину машины — ночью узнать Т7 будет проще простого. Вэн не получил крупной решетки радиатора или больших воздуховодов в бампере. Видно, что дизайнеры Volkswagen все больше ориентируются на электрокары.
Автомобиль получит более короткий капот и подчеркнуто однообъемный кузов. От Т6 новинка будет отличаться более сглаженными углами и улучшенной аэродинамикой. Как ожидается, Т7 построят на удлиненной базе MQB и предложат клиентам широкий ассортимент бензиновых, дизельных и гибридных силовых установок, часть из которых будет пересекаться с линейкой Volkswagen Golf VIII.
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Volkswagen представит T7 Multivan в ближайшие недели. Чтобы ожидание не было слишком мучительным, немцы показали первый официальный тизер семейства Т7. Кажется, нас ждет...
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