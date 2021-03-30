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Продолжается суд над курьером Menu.by

30.03.2021 11:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня суд Фрунзенского района продолжает рассматривать дело пешего курьера Menu.by Александра. Молодого человека задержали в субботу, 27 марта, в районе станции метро «Пушкинская». Парень рассказывал, что забирал заказ из местного McDonald's, пришел на остановку ждать автобуса — там его и задержали. Александра судят по ч. 1. ст. 24.23 КоАП.

Согласно протоколу, 27 марта в 14 часов парень был на Притыцкого, где принял участие в митинге, не согласованном Мингорисполкомом.

— Я принял заказ, после пошел в сторону McDonald's забрать его, потом спускался в метро, чтобы доставить заказ, пошел в сторону остановки на автобус. Увидел колонну транспорта — сфотографировал. Потом подошли сотрудники милиции или ОМОНа, попросили показать телефон — я показал, вследствие чего я был задержан, — говорил Александр в суде вчера.

Вчера суд запросил у работодателя Александра перечень заказов курьера в день его задержания. Подробнее ход заседания мы описывали здесь.

По данным работодателя, в субботу в 13:20 Александр прибыл в ресторан McDonald's — в 13:26 вышел оттуда и отправился доставлять заказ на Одоевского. После этого Menu.by потерял возможность отслеживать местоположение данного курьера.

Адвокат снова заявил ходатайство о просмотре телефона задержанного. Напомним, по словам свидетеля-милиционера, у Александра нашли подписки на признанные экстремистскими телеграм-каналы. Сам парень утверждает, что в этом мессенджере у него есть подписки только на три рабочие группы. Суд объявил перерыв.

(будет дополнено)

 
 
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Сегодня суд Фрунзенского района продолжает рассматривать дело пешего курьера Menu.by Александра. Молодого человека задержали в субботу, 27 марта, в районе станции...
 
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