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Дмитрий Песков / Reuters

«Все, что происходит в Беларуси, — это внутреннее дело Беларуси. Но мы все болеем сердцем и душой за наших белорусских братьев, потому что мы действительно практически один народ», — ответил пресс-секретарь Владимира Путина.

«Для нас главное, чтобы в Беларуси абсолютно доминировала приверженность идеям Союзного государства и идея многофакторной близости с Россией».

«Никто, конечно, об этом не говорит, и нигде это не написано. Есть союзный договор, где прописана определённая последовательность шагов по углублению интеграции. Есть набор дорожных карт, которые согласовывают наши кабинеты министров, — дальнейшие шаги по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Песков — о вхождении Беларуси в состав России: нигде это не написано Журналисты поинтересовались, как Кремль реагирует на ситуацию в Беларуси.

Об этом пресс-секретарь Путинав интервью газете «Аргументы и факты».Журналисты поинтересовались, как Кремль реагирует на ситуацию в Беларуси.Комментируя слова, что тот не обещал России конституционную реформу, Песков согласился: Лукашенко, мол, мог обещать такое только белорусам, а не Кремлю. Но добавил, что Лукашенко публично заявлял, что такая реформа будет, поэтому «есть определенные ожидания на этот счет».Он еще раз повторил, что Россия не будет вмешиваться во внутренние белорусские дела. Однако для Кремля важно, чтобы Беларусь оставалась в орбите его интересов:Заявления о невмешательстве во внутрибелорусские дела опровергаются фактами. Как сообщалось ранее, после августовских событий 2020 года Владимир Путин по просьбе Лукашенко подготовил силовой резерв и передвинул его к белорусским границам. Это подтверждали руководители как Беларуси, так и России.Говоря о возможном вхождении в состав России, Песков заявил: