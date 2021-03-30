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«Карма, она такая»: пропагандистка Стриженова сломала руку в прямом эфире

30.03.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Карма, она такая»: пропагандистка Стриженова сломала руку в прямом эфире
Коллаж: РБК-Украина
Российская пропагандистка Екатерина Стриженова упала в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале». Женщина не заметила ступеньки и завалилась на пол. Позже стало известно, что она сломала руку.

Интересно, что инцидент произошел во время передачи, в которой обсуждалась оккупация Крыма и Голодомор в Украине. Стриженова обсуждала темы передачи, а потом объявила рекламную паузу, оступилась и упала.

«Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы», - последние слова Стриженовой перед тем как она упала.


Пользователи сети прокомментировали ее падение:

«Есть такая профессия: врать целый день. Карма, она такая»; «Жаль язык не откусила при падении»; «Бог все видит!»



 
 
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