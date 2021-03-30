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«Карма, она такая»: пропагандистка Стриженова сломала руку в прямом эфире
Источник материала: UDF
Коллаж: РБК-Украина
Интересно, что инцидент произошел во время передачи, в которой обсуждалась оккупация Крыма и Голодомор в Украине. Стриженова обсуждала темы передачи, а потом объявила рекламную паузу, оступилась и упала.
«Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы», - последние слова Стриженовой перед тем как она упала.
Пользователи сети прокомментировали ее падение:
«Есть такая профессия: врать целый день. Карма, она такая»; «Жаль язык не откусила при падении»; «Бог все видит!»
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Пользователи сети прокомментировали ее падение.
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