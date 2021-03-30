Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

«Такая политика. За что еще мы должны покаяться - после рекламы», - последние слова Стриженовой перед тем как она упала.

«Есть такая профессия: врать целый день. Карма, она такая»; «Жаль язык не откусила при падении»; «Бог все видит!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Карма, она такая»: пропагандистка Стриженова сломала руку в прямом эфире Пользователи сети прокомментировали ее падение.

Интересно, что инцидент произошел во время передачи, в которой обсуждалась оккупация Крыма и Голодомор в Украине. Стриженова обсуждала темы передачи, а потом объявила рекламную паузу, оступилась и упала.Пользователи сети прокомментировали ее падение: