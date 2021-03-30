Источник материала: UDF





Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Утром 30 марта евро падает уже пятый раз подряд до минимума за 68 дней Валютная корзина подорожала сразу на 0,19% и покинула минимум за 61 день.

Валютная корзина подорожала сразу на 0,19% и покинула минимум за 61 день.По даннымпо состоянию на 10:15:Курс доллара подрос лишь на 0,0010 BYN до 2,6238 BYN/USD.Напомним, что предыдущие два дня доллар дорожал, но суммарно всего на 0,0051 BYN, а до этого он находился на максимуме за 48 дней.Курс евро упал на 0,0066 BYN до 3,0839 BYN/EUR до минимума за 68 дней.Март для евро совсем неудачный месяц. За последние 18 торгов евро дешевеет уже 15-й раз.Курс российского рубля подскочил на 0,0140 BYN до 3,4728 BYN/100 RUB.Российский рубль дорожает к доллару утром на торгах валютной биржи в Москве. Так, курс доллара снизился до 75,63 российских рублей, но это всего на 14 копеек меньше, чем было утром в понедельник.Курс евро снизился существеннее, чем курс доллара. Стоимость евро упала до 88,83 российских рублей, а вчера в это же время за 1 евро на бирже предлагали на 50 копеек больше.Российский рубль укрепляется на новостях о том, что в США не смогли договориться об уровне санкций в отношении России.Дискуссии в Белом доме могут продолжаться до 2 июня — крайнего срока введения санкций за использование химического оружия.