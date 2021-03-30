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Утром 30 марта евро падает уже пятый раз подряд до минимума за 68 дней

30.03.2021 11:27 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 30 марта евро падает уже пятый раз подряд до минимума за 68 дней
Торги во вторник на БВФБ открылись девальвацией к доллару и российскому рублю. Евро был отброшен ниже минимума за два месяца.

Валютная корзина подорожала сразу на 0,19% и покинула минимум за 61 день.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:15:

Курс доллара подрос лишь на 0,0010 BYN до 2,6238 BYN/USD.

Напомним, что предыдущие два дня доллар дорожал, но суммарно всего на 0,0051 BYN, а до этого он находился на максимуме за 48 дней.

Курс евро упал на 0,0066 BYN до 3,0839 BYN/EUR до минимума за 68 дней.

Март для евро совсем неудачный месяц. За последние 18 торгов евро дешевеет уже 15-й раз.

Курс российского рубля подскочил на 0,0140 BYN до 3,4728 BYN/100 RUB.

Московская биржа


Российский рубль дорожает к доллару утром на торгах валютной биржи в Москве. Так, курс доллара снизился до 75,63 российских рублей, но это всего на 14 копеек меньше, чем было утром в понедельник.

Курс евро снизился существеннее, чем курс доллара. Стоимость евро упала до 88,83 российских рублей, а вчера в это же время за 1 евро на бирже предлагали на 50 копеек больше.

Российский рубль укрепляется на новостях о том, что в США не смогли договориться об уровне санкций в отношении России.

Дискуссии в Белом доме могут продолжаться до 2 июня — крайнего срока введения санкций за использование химического оружия.
 
 
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Валютная корзина подорожала сразу на 0,19% и покинула минимум за 61 день.
 
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