ОМОН нагрянул на прощальную вечеринку адвокатов: два десятка забрали в РУВД

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nashaniva ОМОН налетел на проводы адвокатов, лишенных лицензии. Два десятка забрали в РУВД и заставляли дышать в трубку, передает





Происшествие случилось 26 марта на улице Красной в Минске , где находятся несколько юридических консультаций.





Вот что известно в общих чертах: в одной из юридических консультаций собрались два десятка адвокатов, чтобы попрощаться с лишенными лицензии коллегами.





Буквально через полчаса приехал ОМОН и попросил всех на выход. Адвокатов привезли в РУВД, а после увезли на медицинскую экспертизу.





На тех, кто был выпившим, составили протоколы по статье 19.3 КоАП (распитие алкогольных напитков на рабочем месте) и отпустили. Тех, кто не выпивал, отпустили без протокола.





Сами адвокаты считают, что такой оперативный приезд милиции может означать, что офисы адвокатских консультаций сейчас прослушиваются в режиме реального времени.