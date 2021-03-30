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ОМОН нагрянул на прощальную вечеринку адвокатов: два десятка забрали в РУВД
Источник материала: Партизан
Адвокаты считают, что их офисы прослушивают в режиме реального ввермени
фото носит иллюстративный характер
ОМОН налетел на проводы адвокатов, лишенных лицензии. Два десятка забрали в РУВД и заставляли дышать в трубку, передает
Происшествие случилось 26 марта на улице Красной в Минске, где находятся несколько юридических консультаций.
Вот что известно в общих чертах: в одной из юридических консультаций собрались два десятка адвокатов, чтобы попрощаться с лишенными лицензии коллегами.
Буквально через полчаса приехал ОМОН и попросил всех на выход. Адвокатов привезли в РУВД, а после увезли на медицинскую экспертизу.
На тех, кто был выпившим, составили протоколы по статье 19.3 КоАП (распитие алкогольных напитков на рабочем месте) и отпустили. Тех, кто не выпивал, отпустили без протокола.
Сами адвокаты считают, что такой оперативный приезд милиции может означать, что офисы адвокатских консультаций сейчас прослушиваются в режиме реального времени.
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Адвокаты считают, что их офисы прослушивают в режиме реального ввермени
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