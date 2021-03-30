ОМОН пришел на проводы адвокатов, лишенных лицензии. На некоторых составлены протоколы

Источник материала: Onliner

Инцидент произошел 26 марта в Минске на улице Красной в одной из юридических консультаций. Как сообщает издание «Наша Ніва», ОМОН приехал на встречу адвокатов, которые собрались, чтобы попрощаться с лишенными лицензий коллегами. Всего там было около двух десятков адвокатов.

Участников встречи привезли в РОВД, а затем для медосвидетельствования на улицу Передовую, где расположено отделение городского наркологического диспансера.

Сообщается, что на тех, кто был выпивший, составлены протоколы по статье 19.3 КоАП (распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения). На остальных протоколы не составляли.

Несколько адвокатов подтвердили Onliner, что инцидент с приходом ОМОНа на проводы действительно был.