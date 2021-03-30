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ОМОН пришел на проводы адвокатов, лишенных лицензии. На некоторых составлены протоколы
Источник материала: Onliner
Инцидент произошел 26 марта в Минске на улице Красной в одной из юридических консультаций. Как
Участников встречи привезли в РОВД, а затем для медосвидетельствования на улицу Передовую, где расположено отделение городского наркологического диспансера.
Сообщается, что на тех, кто был выпивший, составлены протоколы по статье 19.3 КоАП (распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения). На остальных протоколы не составляли.
Несколько адвокатов подтвердили Onliner, что инцидент с приходом ОМОНа на проводы действительно был.
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Инцидент произошел 26 марта в Минске на улице Красной в одной из юридических консультаций. Как сообщает издание «Наша Ніва», ОМОН приехал на встречу адвокатов,...
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